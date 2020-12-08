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名嘴陳建名指球員陳鴻文「收1千萬打假球」　判賠30萬登報道歉

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▲▼中職陳鴻文。（圖／記者李毓康攝）

▲現為中華職棒富邦悍將隊球員，投手陳鴻文遭名嘴批打假球。（圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

2017年中職中信兄弟驚爆「5虎將冰風暴」，不料過後遭「博弈觀察家」陳建名上節目指出，有組頭想送1000萬元給陳鴻文、蔣智賢請他們放水，暗批他們打假球。陳鴻文認為自己屬眾所矚目的明星球員，更是公眾人物，陳建名的言論批評嚴重貶損他的清白及名譽，向他提告。士林地院判陳建名賠償30萬元，並於四大報登頭版報頭道歉。

中職球員陳鴻文原效力中信兄弟（2014年1月5日－2017年12月31日），於2017年11月6日與隊友林克謙、林煜清、鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、羅國華遭釋出。隔日11月7日，陳建名以「博弈觀察家」名義參與三立電視公司「54新觀點」節目大談他們是收錢打假球遭釋出。

陳建名在節目中表示，「傳聞陳鴻文跟蔣智賢下半季的時候，中南部的組頭有透過白手套找到他們兩位開始送錢，請他們於下半季要放水，聽說一場就送1000萬」，更表示消息傳到總教練甚至到董事長辜仲諒耳裡。陳鴻文認為這樣的言論已經嚴重損毀他的社會評價及聲譽，對陳建名提出告訴。

陳建名辯稱，收錢打假球消息來源是一名叫「可樂」的人說的，這個人主動向他自己表示在中南部從事組頭生意，更稱陳鴻文他們將在下半季球賽由他透過白手套打「放水球」。

經由證人，即中信兄弟球團領隊劉志威於偵查中證稱，陳鴻文於2017年度季後賽名單中被除名之的原因，是針對陳鴻文的戰力部分，還有薪水和表現是否符合期待去考慮，沒有人質疑過他的交友狀況，球團也並未掌握陳鴻文有何不好的傳聞。

法官審酌在中華職棒大聯盟及各球團經歷多次職棒簽賭放水打假水事件後，對於對於球員個人操守均以高道德標準嚴肅看待，球員一旦牽涉簽賭打假球事件，不但會損及其個人聲譽，運動生涯更可能因此終止；而陳建名未經查證，恣意在節目上公開陳鴻文收受鉅額不法款項放水打假球，嚴重貶損陳鴻文的社會評價、聲譽，亦對陳鴻文的運動生涯產生負面影響。判陳建名需賠償新台幣30萬元，並登報於中國時報、聯合報、自由時報和蘋果日報全國版頭版報頭下各一天，三立免賠。

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