吳怡農空降？林智堅接班人提前開打　除了鄭宏輝還有2位也被點名

▲陳建名、鄭宏輝、李妍慧被地方點名參選新竹市長 。（合成圖／翻攝三人臉書粉絲頁）

政治中心／綜合報導

新竹市長林智堅的第二任期兩年後屆滿，誰最適合接下他的棒子，繼續讓民進黨在竹市執政，人選備受關注。

根據熟悉竹市地方選情的人士表示，目前被點到名的角逐者，包括五屆議員、地方實力雄厚的鄭宏輝，2016年由台聯轉進民進黨的議員李妍慧，以及青年議員陳建名。

對於最新傳出新境界文教基金會副執行長吳怡農有可能在派系支持下出馬挑戰新竹市長寶座，的說法，地方人士表示，桃竹苗向來是民進黨較為艱困的選區，林智堅兩任下來的政績受眾肯定，具有執政優勢，也替民進黨打下相對優勢的基礎，吳怡農「空降說」在地方上有在傳，但誰能讓新竹市的執政繼續延續，黨中央也必須好好思考。

新竹市地方組織人士也表示，新竹市的政黨傾向在傳統上是藍大於綠，但不能忽視的是，近年來已出現新興政黨開始瓜分票源的現象，其中，時代力量以新竹為基地，培養出新血邱顯智、高鈺婷。

另外，台北市長柯文哲所率領的民眾黨，在2020年新竹立委選舉甚至拿下15%選票（國民黨32％、民進黨28％），這些新政黨在2022縣市長大選中都很有可能推出候選人，對於想要繼續在新竹連任的民進黨來說，更是一個挑戰。

該人士進一步指出，北台灣現階段的接班形勢雖然尚未明朗，不過現任新北市長侯友宜情況穩定，未來台北市長選舉幾乎已經確定是藍綠白三腳督態勢，對民進黨來說，北台灣在2022一戰相當兇險，相對之下，有勝選把握的北台灣縣市應該是新竹市跟基隆市。

換言之，民進黨在新竹市需要強棒，推出一個成熟、資深、有整體戰實力的市長候選人，跟林智堅實力相當的戰將，才是延續新竹市執政的最佳方案。

熟悉立院人士也透露，地方支持者認為，李妍慧和陳建名沒有經過一對一大選區選舉的洗鍊，在這種「對決式選戰」中，候選人要經過嚴格的考驗，雖然鄭宏輝在今年的立委選戰中失利，但地方上呼聲卻意外最高，敗選當天許多地方支持者落淚，高喊鄭宏輝選市長。

立院人士分析，若就大選經驗與地方深耕來看，鄭宏輝五屆議員，又出身民進黨立法院黨團總召柯建銘陣營，與現任市長林智堅已經可以視為是會做事的「新竹隊」，如果林智堅未來轉戰中央、在立法院有柯建銘，鄭宏輝接棒鎮守新竹，應該也是可以樂見最能為新竹爭取資源的鐵三角組合。