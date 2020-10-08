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醜小鴨變天鵝！林右昌率團參訪「新竹設計展」分享城市翻轉故事

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▲▼林右昌,基隆市,新竹市,林智堅,2020年台灣設計展,城市翻轉,城市治理。（圖／基隆市政府提供） 

▲基隆市長林右昌（左二）近日到新竹市參訪，與新竹市長林智堅（右二）共同出席由台灣設計研究院舉辦的城市設計論壇。（圖／基隆市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

2020年台灣設計展正在新竹市展出，基隆市長林右昌10/7（三）率領市府團隊到新竹市參訪，並與新竹市長林智堅共同出席由台灣設計研究院舉辦的城市設計論壇，林右昌巿長分享在城市治理上，如何善用設計，讓基隆「醜小鴨變天鵝」。

在論壇中，林右昌與林智堅兩位市長分別以「醜小鴨變天鵝-改變的故事」以及「新竹經驗-美學就在生活當中」為題，發表簡短的演講，隨後兩人再與天下雜誌的吳迎春社長、台灣設計研究院的張基義院長等人，以「城市治理 」為題，進行一場精彩的對談。

▲▼林右昌,基隆市,新竹市,林智堅,2020年台灣設計展,城市翻轉,城市治理。（圖／基隆市政府提供）

林右昌市長在論壇中指出，他畢業於台大城鄉所，是唯一一個學建築規劃設計的市長，他認為城市治理就是價值理念高度的選擇，透過設計的策略跟手段，他帶著專業團隊與地方居民溝通，完成正濱漁港色彩屋塗佈計畫，讓當地成為最夯的打卡景點，透過設計不只改變空間，也改變居民的向心力。

▲▼林右昌,基隆市,新竹市,林智堅,2020年台灣設計展,城市翻轉,城市治理。（圖／基隆市政府提供）

▲▼林右昌,基隆市,新竹市,林智堅,2020年台灣設計展,城市翻轉,城市治理。（圖／基隆市政府提供）

雙方除了透過城市論壇分享經驗，林右昌市長也邀請新竹市民到基隆來走走，因為基隆跟新竹一樣，正在用設計力改變這座城市，同時也預告了，明（2021）年基隆市也將舉辦盛大的城市博覽會，屆時也歡迎新竹市團隊一齊來共襄盛舉。

除了參加這場在新竹市舉辦的設計論壇，林市長也不忘帶領市府團隊前往台灣設計展幾處主展場參觀，包括在新竹州圖書館的「重啟・未來閱讀」、主展館的「城市終端機」以及風 livehouse的「超連結」，希望借鏡新竹市今年舉辦設計展的經驗，讓明年將在基隆市登場的城市博覽會更加豐富、精彩。

▲「城市・起風了——2020台灣設計展城市設計論壇」直播影片。

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