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饗食天堂告一家3口吃霸王餐　「3張餐券消失」結局出爐！

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▲▼饗食天堂。（圖／翻攝自臉書粉絲團／響食天堂）

▲饗食天堂消費糾紛，3張餐券至今依舊下落不明。（圖／翻攝自臉書粉絲團／饗食天堂）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭一對鄧姓夫婦今年9月到饗食天堂大直店用餐，期間告知服務生已將3張餐券放在桌上，要繼續去自助區取餐，後來回到座位發現餐券已經不見，以為是服務生拿走結帳，因此離開，怎料事後竟挨告詐欺。檢方偵辦後，根據店家提供不完整監視器，無法研判夫妻倆有無買單，加上饗食天堂後來撤告，強調是誤會一場，北檢處分不起訴。

鄧姓夫婦8月透過旅行社購買饗食天堂餐券，花費2490元，並在9月帶長輩前往饗食天堂大直店用餐。期間服務生親自到桌邊結帳，但保管餐券的妻子不在座位上，所以直到她返回座位後，才將餐券放在桌上，並叫住另一名經過的服務生「餐券放這裡」。

之後，鄧姓夫婦離座各自去取餐，回來後發現餐券不在，以為服務生已經拿走並結帳，因此用完剩餘餐點後就離開。當天下午，他們開車返回宜蘭，接連接到店家2通電話，先後詢問結帳方式、有無結帳，隨後表示監視器未拍到結帳動作，要求返回結清，否則報警處理。

夫妻倆覺得莫名其妙，第一時間請店家報警，他們一定配合調查，但店家還是要求他們期限內返回結清。2人不滿遭指控吃霸王餐，前往台北市消基會陳情，不料隨後接獲饗食天堂總公司道歉電話，稱是「搞錯了」，願道歉簽和解書。

夫婦倆本以為事件就此落幕，9月12日卻接到警方電話「店家提告詐欺」，請他們到案說明。夫婦倆無奈詢問饗食天堂，對方回應「已經撤案」，相約10月21日談和解，怎料當天和解書上寫著「店家不追究一家人吃霸王餐」，還要求他們簽署保密條款、放棄對店家所有訴訟權，讓2人無法接受，和解破局。

當時饗食天堂曾發聲明回應，處理過程確實有疏失，已跟客人道歉，但大直店當天確實未收到3張餐券，更不可能擅自拿取客人桌上財物，若取走結帳必定會給收據，只是這次沒收到費用是事實，處理上也確有疏失，經過此事將深切檢討、坦然面對問題。

事後，業者拿掉和解書內爭議條件，雙方正式和解，但由於詐欺是公訴罪，無法撤銷，檢方依舊收案偵辦。不過，由於饗食天堂提供監視畫面不完整，無法判斷夫婦倆到底有無拿出餐券，加上店家具狀撤回告訴，因此認定罪證不足，處分不起訴。

▼饗食天堂消費糾紛，檢方以證據不足為由處分不起訴。（圖／翻攝自臉書粉絲團／饗食天堂）

響食天堂。（圖/取自響食天堂粉絲團）

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