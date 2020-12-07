新莊39歲女確診登革熱　7人密切接觸者無疑似症狀

▲新北市衛生局實施環境噴消作業。（圖／新北市衛生局提供，下同）



記者楊蕓／台北報導

新北市衛生局7日表示，新北市新增1例登革熱病例，為新莊區昌平里39歲女，平時活動以居住地及土城區工作地為主，於11月29日至12月4日陸續出現發燒、後眼窩痛、關節痛、嘔吐及腹瀉等症狀，3次就醫因症狀未改善，於4日就醫因登革熱NS1快篩陽性，醫院採檢通報，經檢驗確診感染第一型登革熱，目前症狀緩減，住院治療中，密切接觸者7人無疑似症狀。

衛生局長陳潤秋表示，市府已完成個案住家、工作地戶內及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，及個案住家、工作地戶外周圍半徑200公尺殘效噴灑，並對新莊區幸福里、中隆里、昌平里、中原里、昌明里、中港里、中信里、昌隆里及信義里；土城區沛陂里及頂埔里進行區塊防治預防噴消，且密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

陳潤秋表示，籲請所有醫療院所提高警覺，並踴躍向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

近期北部降雨機會增加，衛生局表示，請民眾務必加強清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱。同時，出門在外並做好個人防護措施，才能有效防止感染登革熱。

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