大媽趁亂丟2枚10元硬幣換百元鈔　老闆嘆：曾誆已付錢被抓包又騙

記者黃翊婷／綜合報導

一名婦人5日前往新北市某牛肉麵店消費，卻趁著尖峰時段店員忙碌時，將2枚10元硬幣放在櫃檯，成功換到100元鈔票。葉姓老闆事後越想越奇怪，調閱監視器畫面一看，才發現被騙了，無奈直說，「有些人就想用這種不勞而獲的方法來竊取，（這）是不太好的。」

▼▲婦人拿20元硬幣「換」100元鈔票。（圖／東森新聞，下同）

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監視器畫面中，戴著藍色安全帽、身穿背心的婦人站在櫃檯前結帳，接著她拿出2枚10元硬幣，並趁店員轉身時把錢放在桌面的一堆零錢旁邊，再向店員表示要換100元，成功得手之後立即轉身離開現場，就這樣騙走了80元。

由於事發時間是晚間7時許，正值晚餐時間，女店員當下不疑有他，馬上換錢給婦人，結果卻因此上當。牛肉麵店的葉姓老闆向《東森新聞》坦言，婦人先前就曾謊稱已經付錢，想要白吃白喝，但當場被識破，沒想到後來換成這種方式繼續行騙，「有些人就想用這種不勞而獲的方法來竊取，（這）是不太好的。」

葉姓老闆無奈表示，因為店裡的小菜是採自助式的，客人可以自己切再秤重計價，婦人當日點了一碗麵，又切了一份小菜才結帳，結果卻為了80元而欺騙店家，後續雖然沒有打算提告，但已經把影片上傳到網路上，希望其他店家注意，以免又有人受騙造成損失。

▼葉姓老闆表示不會提告。