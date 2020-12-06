美澳合作研發空射型「高超音速武器」　1600公里外致命擊殺

▲美澳共同研發高超音速武器，射程可達1600公里。（圖／翻攝自洛克馬丁公司官網）



記者林彥臣／綜合報導

美澳兩國為了鞏固印太地區安全，再增一項軍事合作，澳洲國防部長雷諾茲（Linda Karen Reynolds）在1日與美國簽署了共同研發與測試高超音速武器的協議。美國防務新聞《Defense News》報導指出，澳方希望高超音速飛彈能在5~10年內服役，樣品最快可以在幾個月內進行試射，試射地點可能在南澳的烏美拉（Woomera）進行。

綜合外媒報導，雙方共同研發的是一款空射型的高超音速武器，可以搭載到澳軍的F/A-18F超級大黃蜂戰機、F-35A戰機、EA-18G咆哮者電戰機以及P-8A海上巡邏機等多個型號的作戰平台上，預計射程可能達到1600公里。

▲新的高超音速武器，連EA-18G咆哮者電戰機都可搭載。（圖／翻攝自美國海軍官網）



澳洲防長雷諾茲今年7月訪美期間，曾與美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）就共同研發高超音速武器一事進行過磋商。但澳媒表示，兩國在與高超音速武器相關的動力、感測器及材料技術等領域，已經進行了長達15年的合作研究。

美國一直在積極進行高超音速武器的研究，五角大廈2021財年為這一研究提出的預算需求達到32億美元（新台幣902億）。澳洲打算在10年之內，投入2700億澳元（新台幣5.6兆）的國防預算並且提升遠程精確打擊能力