反制北京！加國議員「站在民主一邊」　買澳洲酒炫耀：在台灣買的

▲澳洲葡萄酒隨著中澳關係緊張也受波及。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

中澳關係愈發緊張,隨著澳洲呼籲全球調查新冠病毒的來源地後,中國日前報復性地對澳洲葡萄酒課徵200%反傾銷稅,引發各國不滿,展開「買澳洲葡萄酒,抵抗中國專制」(#freedomwine)活動,勢要「與澳洲同在」(#StandWithAustralia)。

1/2 I’m buying wines. Choose democracy- buy from TaiwanMany Canadian parliamentarians calling for #Magnitsky sanctions against for abusing Uyghurs, oppression of Tibet,Taiwan etc etc https://t.co/S8bjwPVHT3