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反制北京！加國議員「站在民主一邊」　買澳洲酒炫耀：在台灣買的

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▲▼澳洲進口到中國的葡萄酒。（圖／路透）

▲澳洲葡萄酒隨著中澳關係緊張也受波及。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中澳關係愈發緊張，隨著澳洲呼籲全球調查新冠病毒的來源地後，中國日前報復性地對澳洲葡萄酒課徵200％反傾銷稅，引發各國不滿，展開「買澳洲葡萄酒，抵抗中國專制」（#freedomwine）活動，勢要「與澳洲同在」（＃StandWithAustralia）。

加拿大議員麥克菲德蘭（Marilou McPhedran）5日在推特發文表示，「我購買加拿大和澳洲的葡萄酒，而且為了站在民主一邊，我從台灣購買這些酒。我們國家有很多國會議員呼籲，由於中國對台灣、西藏和維吾爾族人進行欺壓，因此中國應接受《馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act）的制裁。」

中國對澳洲展開的經濟制裁引發各國政要的不滿，共有超過200位來自19個不同國家的政要組成了「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），他們發起全球性運動，號召人們購買澳洲葡萄酒來反制中國。台灣立法院在4日也購買了200多瓶澳洲葡萄酒做為近期的接待禮賓用酒，以示力挺澳洲的決心。

►中國發威！葡萄酒課「反傾銷稅」212%　澳斥「違反FTA」求助WTO
►游錫堃挺澳洲捍衛人權　立院買200支紅酒加入聲援
 ►翁達瑞／從澳洲葡萄酒遭制裁　看中國「殖民」全球酒莊

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