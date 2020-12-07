台鐵猴硐至瑞芳「走山」事件　林佳龍：朝一周內恢復為先

▲台鐵猴硐至瑞芳段4日邊坡走山，原訂8日可搶通，林佳龍今日說會再一週內通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者彭懷玉／台北報導

台鐵猴硐至瑞芳段4日邊坡大規模走山，原訂8日可搶通，今交通部長林佳龍出席台灣燈會記者會時表示，將以「安全第一」為考量進行搶通，朝一周內恢復為先，也再度挑起高鐵延伸至宜蘭的議題，預計今年底可完成綜合性評估。

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▲台鐵猴硐崩山搶修困難，需再一週內恢復。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市猴硐至瑞芳段因連日大雨造成邊坡坍方，進而影響至宜蘭縣的交通，針對停駛的問題，林佳龍表示已再加強搶修。林佳龍說，今天蘇貞昌院長又去視察，一切能夠以「安全第一、全力來搶修」為最主要目標，也已召集交通部及所有跨部會單位共同攜手合作搶通。

▲交通部長林佳龍今日被媒體問及台鐵瑞芳-猴硐坍方事件。（圖／記者彭懷玉攝）

台鐵瑞芳-猴硐間西線指標K12+233處4日「走山」，造成台鐵瑞芳站與猴硐站間行車中斷，台鐵原本評估8日可搶通。交通部長林佳龍昨日一早到現場勘查，聽過工程單位簡報後表示，因為持續滲水、天候不佳，最快13日才能恢復正常行車，今則表示朝一周內恢復為先。

林佳龍說，若能將高鐵延伸到宜蘭，相信未來對東部和北部的交通動線都是一大助益，一方便減少國五壓力，也讓旅客除了台鐵之外，有高速鐵路可選擇，政策方向朝此推動，相關程序會嚴謹地進行，預計年底可完成綜合性評估。