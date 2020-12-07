宜花鐵路最快12/13恢復通車　交部編10億改善台鐵全線邊坡安全

▲交通部長林佳龍（右）陪同行政院長蘇貞昌（中）視察猴硐崩塌路段搶修狀況。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵瑞芳到猴硐間邊坡大面積崩塌，造成往返宜花鐵路中斷，行政院長蘇貞昌今到現場關心搶修團隊。交通部長林佳龍指出，台鐵行車安全改善六年計畫將編列10億元辦理全線邊坡相關調查及改善，全面強化邊坡安全。

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▲由於持續降雨造成搶修困難，台鐵估計最早恢復通車的日期會延到12/13。（圖／交通部提供）

東北部今日持續大雨，林佳龍說，感謝蘇貞昌院長特別前來猴硐關心搶修團隊，他也陪同蘇院長第三度來視察。這次瑞芳到猴硐間崩落的邊坡，原列為相對穩定的C級，但這次因為大雨，邊坡大面積崩塌疑似走山現象，台鐵局已改提升為A級。

林佳龍表示，台鐵行車安全改善六年計畫將編列10億元辦理全線邊坡相關調查及改善，工程面、管理面雙管齊下，強化邊坡安全、監測及預警檢查。

▲台鐵行車安全改善六年計畫將編列10億元辦理全線邊坡相關調查及改善。（圖／交通部提供）

持續降雨造成搶修困難，估計最早恢復通車的日期會延到12/13，台鐵、公路總局及高公局將持續做好接駁轉乘及國五車流監控等工作，協調客運業者加開班次疏運旅客，並對外加強宣導，做到站不留人，讓民眾的影響減至最低。

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