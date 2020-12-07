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18kg愛犬亂衝大馬路！女騎士撞上慘摔致死…飼主賠125萬獲緩刑

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▲▼黑色野狗示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲顏姓女子所飼養的18公斤米克斯「大師」亂竄馬路，害段姓女騎士閃避不及，撞上後身亡。（示意圖，非當事狗／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

46歲顏姓女子2019年初帶著自己飼養的18公斤米克斯「大師」出門，返家途中未給大師拴繩，導致牠亂竄橫越道路，一名女騎士經過閃避不及，撞上大師後重傷身亡。飼主顏女一審被依過失致人於死罪刑8月；二審因顏女已以125萬元與死者家屬和解並獲原諒，法官審結再予以緩刑2年機會。全案定讞。

高雄段姓女騎士2019年1月17日傍晚騎車行經橋頭區南溝路二段時，眼前突然竄出一隻狗橫越道路，她因閃避不及撞上該犬，當場人車倒地，後來因受有創傷性蛛網膜下腔出血、四肢多處擦傷等傷害，經緊急送醫後，隔（18）日仍因神經性休克不治死亡。

高雄地院審理時，釀禍犬隻「大師」的主人顏女否認有任何未栓繩的事實，她辯稱狗的脖子上除了有項圈外，還有一個鈴鐺圈，平時她都有用繩將狗綁在自家門把上，揣測應該是鈴鐺圈不堅固，狗才會掙脫。

不過法官經勘驗相關監視器畫面後，認為顏女身為寵物的飼主，依法就負有防止毛孩無故侵害他人生命的義務，且她明知家門前可以通往大馬路，本應注意不得讓「大師」在道路奔走、妨害交通，且依當時情況來看，並沒有不能注意的情況，審結認定顏女過失行為與女騎士死亡具因果關係，判處她有期徒刑8月。

案經上訴，二審高院審理時顏女坦承錯誤，並主張自己已與死者家屬以125萬元達成和解，對方有表示原諒也不再追究，判求法官能予以她減刑或緩刑機會；法官衡量一切情狀後認為有期徒刑8月已屬中度偏低量刑，不過因死者家屬在調解筆錄中有表示「願寬恕顏女」，最後宣告予以緩刑2年。全案定讞。

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