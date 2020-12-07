不滿拜登攻擊「川普疫苗分發計畫」　阿扎爾奮起護主：無稽之談！

▲美國衛生部長阿扎爾對拜登「川普團隊並未對新冠疫苗的分發制定任何計畫」一說表示不滿。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

當選總統拜登日前聲稱，川普的團隊並未就新冠疫苗的分發一事，制定詳細的計畫。拜登的這番言論引起了美國衛生部長阿紮爾（Alex Azar）的不滿，直斥拜登的說法是「無稽之談」，第一批疫苗將在食品藥品管理局（FDA）批准後的24小時內送到各州。

據《紐約郵報》報導，阿扎爾6日在接受福斯新聞的採訪時表示，「恕我直言，這完全是無稽之談，美國疾病管制與預防中心（CDC）已和全國64個公共衛生轄區合作制定了一個非常全面的計畫，而且州長們也擬定了詳細的計畫。我們會在計畫中善用零售藥店、醫院、公共衛生部門、社區衛生中心等。」

▲美國的疫苗配送過程將被密切觀察、監視和控制。（圖／路透）

他補充，配送過程將受到美國軍方以及私營企業的「微觀管理」（密切觀察、監視）和控制，「我們每年都會進行幾億次的疫苗接種，我們會善用我們所熟悉、在美國行之有效的系統來處理這次的疫苗接種」。他也提到，政府已備齊接種所需的注射器、針頭和個人防護設備等，接種新冠疫苗的計畫隨時可以開始。

阿紮爾還指出，科學家目前正在檢視輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）為申請緊急使用疫苗授權，提供給FDA的資料，「一旦FDA批准疫苗的緊急使用授權，我們將在24小時內立即將疫苗配發到所有的州和地區。幾個小時之內，他們就可以接種疫苗」。

阿扎爾在接受福斯新聞的採訪時，以「副總統」稱呼當選總統拜登。儘管主持人華勒斯（Chris Wallace）3次打斷他，企圖糾正他對拜登的稱呼，但都被他所無視。

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