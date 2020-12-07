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美稱霸全球軍武市場…中國居次！銷售額佔77％　3中企躋10大軍火商

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▲▼軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）在航空展展示F-35閃電II戰鬥機（F-35 Lightning II）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛克希德馬丁在航空展展示F-35閃電II戰鬥機（F-35 Lightning II）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天公布的報告顯示，美國企業2019年稱霸全球軍火市場；中東企業則首度躋身25大武器製造商。

根據SIPRI報告，美國軍火業去年在全球25大製造商的銷售占61%；中國約16%居次。

全球25大製造商軍售金額總計3610億美元（約新台幣10兆2975億元），年增8.5%，約是聯合國維和任務年度預算50倍。

美軍火商仍是霸主 中企軍售增加

全球前10大軍火商中6家是美企，中企3家；英國航太系統公司（BAE Systems）排名第7。

前5名由美國公司包辦，包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）、雷神（Raytheon）和通用動力（General Dynamics）。

中國航空工業集團有限公司（AVIC）第6名；中國電子科技集團公司（CETC）第8名；中國北方工業集團公司（NORINCO）第9名。

▲▼中航工業集團（AVIC）在北京國際航空展展示導彈。（圖／CFP）

▲中航工業集團（AVIC）在北京國際航空展展示導彈。（圖／CFP）

美國L3Harris Technologies公司剛晉身25大軍火商就爬到第10名。

SIPRI資深研究員田南（Nan Tian,音譯）表示，中國企業軍火銷售業績提升，「反映出中國軍火企業受惠於解放軍的軍事現代化計畫」。

SIPRI軍火與軍費計畫主任貝羅-蘇杜歐（Lucie Beraud-Sudreau）指出，歐洲略呈分散，如果把歐洲企業結合起來，規模就不遜美國和中國製造商。西歐6大軍火企業合計的銷售業績可占到18%。

歐洲集團空中巴士（Airbus）和法國泰雷斯（Thales）分別排名第13和第14名，但業務均遍及全球24 國，是兩家最國際化的企業，領先美國的波音。

中東軍火商取得突破 俄企業績下滑

來自中東的企業首度躋身前25名，這家企業是阿拉伯聯合大公國的EDGE，由大約25個防務實體在去年合併而成，位居第22名。

SIPRI研究員魏士曼（Pieter Wezeman）在報告中指出，EDGE是很好的例子，顯示中東地區對軍事產品與服務的需求高，加上希望減少對外國供應商依賴，促使中東軍火企業持續成長。

SIPRI也指出，法國達梭集團（Dassault）拜飆風戰鬥機（Rafale）去年出口增加所賜，排名從第38爬到第17名。

與此同時，兩家俄羅斯企業也排名前25，Almaz-Antey和United Shipbuilding分列第15名和第25 名。

貝羅-蘇杜歐指出，俄企在數年前狀況較好，原因是俄國軍方推動大規模現代化計畫，但俄企之後業績「急劇放緩」。俄國2014年併吞烏克蘭克里米亞半島後，歐美祭出制裁，且天然氣和能源價格下滑對俄國經濟造成衝擊。

貝羅-蘇杜歐說：「俄國已經放慢軍事裝備更新腳步…結果是俄國政府的訂單減少，新計畫變少，連帶讓俄企收入也下滑。」

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