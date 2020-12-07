宜花鐵路中斷第4天！台鐵公布今列車行駛計畫　客運已疏運1萬人

▲台鐵往宜花路線斷，8日搶修無望，客運業者將視人潮機動加班疏運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，致雙向通行困難，故公路總局啟動公路客運疏運接駁，要求台北-宜蘭及台北-花蓮間客運業者增開班次疏運。公路總局表示，預計今日開行1,527班次，提供47,427座位數，截至上午10時，已開行495班次，疏運10,784人次。

公路總局持續要求轄管大都會客運、首都客運、台北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次，並隨時掌握客運場站現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運。根據統計，截至6日止，總計開行5,454班（含加開1,314班），總計疏運127,430人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往台北之民眾亦可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運。（圖／記者蔡玟君攝）

於台鐵完成搶修前，公路總局仍將督導業者持續因應人潮狀況機動加班，欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往台北之民眾亦可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運。

▲林佳龍昨前往坍方現場視察搶修進度。（圖／交通部提供）

台鐵表示，坍方路段預估要到12月13日05時，才能恢復單線雙向通車，12月7日列車行駛計畫如下：

(一)對號列車部分：

(1)樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

以下車次，因編組運用關係全線停駛:

1.樹林=台東642、410次。

2.樹林=花蓮605、212次。

3.樹林=蘇澳262、261次。

4.台東=花蓮611次。

以下車次，因編組運用關係部分區段停駛：

1.七堵=花蓮間停駛272、175、271、280、282次。

2.1次 (七堵=高雄=台東=花蓮)行駛。

2次 (花蓮=台東=高雄=七堵)行駛。

(2)宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

(3)西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

(4)東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(二)區間車部分：

(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來