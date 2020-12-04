　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

開店「一條龍」服務　廣州金達咖啡飲品城靠團體戰面向全球

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金達咖啡飲品城利用聚集經濟效應打團體戰。（圖／記者魏有德攝）

▲金達咖啡飲品城利用聚集經濟效應打團體戰。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廣州報導

走進廣州金達咖啡飲品城，裡面全都是提供咖啡或茶飲的「一條龍」服務商舖，也就是說，任何人想要開一家咖啡或茶飲店，都可以在這座行業集合市場內找到品牌成立、技術培訓、原物料供應乃至於開店服務的合適商家。在廣州從事餐飲顧問及咖啡培訓達12年的薛全興總經理表示，在他手中輔導成功開店的品牌超過1000家，其中，「夫妻自主成立的小品牌最多。」

▲在廣州從事餐飲顧問及咖啡培訓達12年的薛全興總經理。（圖／記者魏有德攝）

▲在廣州從事餐飲顧問及咖啡培訓達12年的薛全興總經理。（圖／記者魏有德攝）

葉全興提到，在輔導開店及培訓的過程中，由於每個人資質不同，「曾經碰過上課專注力很差的年輕人，教起來就比較辛苦，也有富二代為了證明自己，認真努力學習，最後開了好幾家咖啡連鎖店。」

▲廣州金達咖啡飲品城裡可以滿足創業者開店的一條龍服務。（圖／記者魏有德攝）

▲廣州金達咖啡飲品城裡可以滿足創業者開店的一條龍服務。（圖／記者魏有德攝）

一般而言，類似的商家聚集在一起，往往會產生相互排斥或資源競爭的情況發生。不過，廣州金達咖啡飲品城裡的商家，採取整體市場的概念，讓有意開店的顧客自行選擇適合的商家，咖啡及飲品的服務對象涵蓋中國大陸，甚至到東南亞。

簡單來說，創業者在金達咖啡飲品城裡可以從各家商舖裡找到喜歡的原料、工具，再加上開店的技術指導及後續的售後服務，甚至連店面裝修的材料，都可以透過商家的資源，幫忙整合，減少開店成本。

▲廣州王庭餐飲管理公司總經理廖維德。（圖／記者魏有德攝）

▲廣州王庭餐飲管理公司總經理廖維德。（圖／記者魏有德攝）

廣州王庭餐飲管理公司總經理廖維德曾經擔任過台灣連鎖加盟促進會中區會長，同時是知名咖啡品牌85度C的創始股東之一，擁有豐富的開店經驗。廖維德表示，以廣州為例，店租選址等浮動成本不考慮的情況下，開一間奶茶店的固定成本大約落在20萬元人民幣（約85萬元新台幣）左右，「半年至8個月的時間，是有可能將固定成本回收，甚至創造第一桶金。」

廖維德認為，隨著城市之間距離變近，居民經濟能力也相對提升，消費力的成長回饋到創業者手中，最明顯的改變就是原料越來越好、飲品售價提高，利潤也會更加豐厚，「大陸近年爆紅的喜茶、奈雪的茶，就是很明顯的例子。」

ET快訊
年底財運排行榜出爐！　這2星座快去買彩券
搬新家驚見「頭鑲牆上」嚇傻！她PO照求救　網崩潰：快搬走
羅志祥「沒搶歐弟女友」！　Makiyo回應了
差30m土石活埋！台鐵火車驚險煞停「救400人」　他狂喊：老
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開店「一條龍」服務　廣州金達咖啡飲品城靠團體戰面向全球

第七屆台青嶺南行廣州啟動　9條路線探秘廣東人文風采

房東疫情漲價5成！正妹老闆含淚「大尺直播」付租金：2年後要結婚

「中國沒主動挑起戰爭」　華春瑩酸美國好戰：建國250年僅16年沒打仗

美議員酸中國5千年詐騙史！　胡錫進「2句」反轟：認知水平像猴子

大陸「國家憲法日」！國台辦：祖國統一是台灣同胞的神聖職責

香港增本土確診100例　除夕維多利亞港煙火、春節花車取消

上海確診男「曾在台灣轉機」 　11月才赴柬埔寨旅遊

6億支新冠疫苗年底前上市！　陸官方專家：將有大消息宣布

2正妹泡湯被同性偷拍！慘變「成人網主角」　網怒喊好難防

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

嘉義雞排店餐全點一輪才400元！　份量超澎湃...他：5個大人吃不完

開店「一條龍」服務　廣州金達咖啡飲品城靠團體戰面向全球

第七屆台青嶺南行廣州啟動　9條路線探秘廣東人文風采

房東疫情漲價5成！正妹老闆含淚「大尺直播」付租金：2年後要結婚

「中國沒主動挑起戰爭」　華春瑩酸美國好戰：建國250年僅16年沒打仗

美議員酸中國5千年詐騙史！　胡錫進「2句」反轟：認知水平像猴子

大陸「國家憲法日」！國台辦：祖國統一是台灣同胞的神聖職責

香港增本土確診100例　除夕維多利亞港煙火、春節花車取消

上海確診男「曾在台灣轉機」 　11月才赴柬埔寨旅遊

6億支新冠疫苗年底前上市！　陸官方專家：將有大消息宣布

2正妹泡湯被同性偷拍！慘變「成人網主角」　網怒喊好難防

陳昊森、黃宣復古趴拼帥　兩人「耍浪漫」方式差異大，卻都一樣心動！

台彩威力盃／金門跨海吸取經驗　烈嶼代表林子洋震撼教育

星巴克節慶特調太可愛！　耶誕購物派對「打85折」，優惠只限定一天

歐陽娜娜罕見上下都露！　「細肩帶深V、裙襬開高衩」網噴鼻血了

福原愛場邊哭了　《料理之王》淘汰環節全場淚崩　

孟美岐6度低溫走紅毯「凍到下巴狂抖」！　20秒片段曝…網：光看都覺得冷

萬華青山宮「夜訪遶境」　紅壇聚集300民眾...警現場查獲2人帶刀

IDC公佈了2020年第3季可穿戴裝置出貨量　Apple市占33%穩坐第一

台彩威力盃／前女壘國手廖曉宜帶少棒挖寶　扮白臉塞糖果

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

大陸熱門新聞

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

學生餐廳活春宮！女大生當眾低頭忘情吞吐

13歲男遭友人虐打　陳屍山區眼睛長蛆

割包皮突喊卡　醫：繳25萬才繼續

下樓拿包裹　28歲女慘變劇情女主角

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

陸嫦娥五號登月首度展示五星旗！

4歲小弟趴睡「大便失禁」亡

起底丁真爆紅幕後　頂尖高手操盤

2正妹泡湯被同性偷拍！慘變「成人網主角」

中國發表量子電腦原型機「九章」

阿嬤接下課！孫子車上命讓座：不讓妳這老東西坐

更多熱門

相關新聞

第七屆台青嶺南行廣州啟動 9條路線探秘廣東人文風采

第七屆台青嶺南行廣州啟動 9條路線探秘廣東人文風采

第七屆台灣青年嶺南行今（4）日在廣州中山紀念堂舉行啟動儀式，包括來自兩岸大專院校師生近千人參與，透過9條不同主題路線，深度探秘廣東文化。大陸國台辦副主任龍明彪於開幕式上致詞表示，廣東做為大陸改革開放的排頭兵，嶺南文化歷史綿長、人文薈萃，「希望在粵台灣青年，積極融入廣東，在參與粵港澳大灣區建設中追夢、築夢、圓夢。」

燃脂效果超好！咖啡加肉桂有6好處

燃脂效果超好！咖啡加肉桂有6好處

超商連5天單品咖啡買6送6！

超商連5天單品咖啡買6送6！

骨折吃鈣片補身還不夠！醫：咖啡全戒啦

骨折吃鈣片補身還不夠！醫：咖啡全戒啦

載客戶試駕保時捷飆到150km　廣東業務慘了

載客戶試駕保時捷飆到150km　廣東業務慘了

關鍵字：

兩岸e眼廣州廣東特派現場金達咖啡飲品城咖啡奶茶喜茶創業

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

羅志祥喊沒搶女友！歐弟限動發聲

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

交卷前亂猜「太妍生日」　韓考生真的答對了

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面