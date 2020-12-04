開店「一條龍」服務　廣州金達咖啡飲品城靠團體戰面向全球

▲金達咖啡飲品城利用聚集經濟效應打團體戰。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廣州報導

走進廣州金達咖啡飲品城，裡面全都是提供咖啡或茶飲的「一條龍」服務商舖，也就是說，任何人想要開一家咖啡或茶飲店，都可以在這座行業集合市場內找到品牌成立、技術培訓、原物料供應乃至於開店服務的合適商家。在廣州從事餐飲顧問及咖啡培訓達12年的薛全興總經理表示，在他手中輔導成功開店的品牌超過1000家，其中，「夫妻自主成立的小品牌最多。」

▲在廣州從事餐飲顧問及咖啡培訓達12年的薛全興總經理。（圖／記者魏有德攝）

葉全興提到，在輔導開店及培訓的過程中，由於每個人資質不同，「曾經碰過上課專注力很差的年輕人，教起來就比較辛苦，也有富二代為了證明自己，認真努力學習，最後開了好幾家咖啡連鎖店。」

▲廣州金達咖啡飲品城裡可以滿足創業者開店的一條龍服務。（圖／記者魏有德攝）

一般而言，類似的商家聚集在一起，往往會產生相互排斥或資源競爭的情況發生。不過，廣州金達咖啡飲品城裡的商家，採取整體市場的概念，讓有意開店的顧客自行選擇適合的商家，咖啡及飲品的服務對象涵蓋中國大陸，甚至到東南亞。

簡單來說，創業者在金達咖啡飲品城裡可以從各家商舖裡找到喜歡的原料、工具，再加上開店的技術指導及後續的售後服務，甚至連店面裝修的材料，都可以透過商家的資源，幫忙整合，減少開店成本。

▲廣州王庭餐飲管理公司總經理廖維德。（圖／記者魏有德攝）

廣州王庭餐飲管理公司總經理廖維德曾經擔任過台灣連鎖加盟促進會中區會長，同時是知名咖啡品牌85度C的創始股東之一，擁有豐富的開店經驗。廖維德表示，以廣州為例，店租選址等浮動成本不考慮的情況下，開一間奶茶店的固定成本大約落在20萬元人民幣（約85萬元新台幣）左右，「半年至8個月的時間，是有可能將固定成本回收，甚至創造第一桶金。」

廖維德認為，隨著城市之間距離變近，居民經濟能力也相對提升，消費力的成長回饋到創業者手中，最明顯的改變就是原料越來越好、飲品售價提高，利潤也會更加豐厚，「大陸近年爆紅的喜茶、奈雪的茶，就是很明顯的例子。」