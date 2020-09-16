罷免王浩宇總部：今晚我想收點罷王連署書！「罷王快送」即日上線

▲「罷王快送」即日上線，力衝連署人數。（圖／罷王總部提供）



記者楊淑媛／桃園報導

罷免王浩宇總部16日於粉專宣佈「罷王快送」服務正式上線，提供民眾到府收取連署書的服務。罷王總部指稱，罷免王浩宇行動二階段連署，至今已逾一個月，連署進度在近期逐漸升溫，目前共收到21,029份，距離達標的32000份大概還剩下34.3%約11,000份。

罷王總部執行長邱仁德表示，由於考量在二階連署的固定連署站，不能在中壢每個地區都有點，有許多民眾反應住家的地點離連署站有距離，甚至有些年長的長輩行動不便，無法親自到連署站連署，也有許多在外地或是工作時間無法配合連署站服務時間的民眾。

所以總部特別成立了「罷王快送」隊，希望透過志工外送員，預約到府收取連署書的服務，讓不便來連署站的民眾也能夠參與罷王連署，因為每一張對我們來說都非常重要。

「罷王快送」服務，僅提供網路線上預約，民眾需先加入罷王官方LINE，然後再依照上面的指示留下相關資訊，就能夠和罷王快送員預約收取的時間和地點。「罷王快送」服務剛上線就有超過5位的民眾透過LINE預約，而且快送員的特殊LED背包也相當吸睛，行走在馬路上也能夠同時替罷王進行宣傳，算是非常有創意的策略。

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