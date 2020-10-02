罷免王浩宇NEWS首播　宣布二階連署達標拜「中壢萬人烤肉」力助

▲罷王NEWS首播，宣布二階連署達標。（圖／翻攝自罷王NEWS）

記者楊淑媛／桃園報導

罷王NEWS於中秋連假第二天的2日首度開播！主播「木蘭卿卿、地表大叔」宣布，罷免王浩宇二階段連署書超過達標的31,000份，但為了確定合格率，罷王總部認為連署書至少要超過15%，距連署最後截止日的10月13日，還有11天，將力衝3萬6000至4萬0000份連署，然為了進行連署書的整理作業，呼籲民眾於10月6日前讓連署回到罷王連署站。

▲罷王NEWS首播，宣布二階連署達標。（圖／翻攝自罷王NEWS）

木蘭卿卿、地表大叔」於罷王NEWS首播中，列舉為何罷免王浩宇的10多個理由，並再次說明罷王總部和各地連署站地點，強調罷王志工於1日中秋夜，在中壢萬人烤肉活動場合，收到為數不少的連署書，加速二階段連署書超過達標的3萬1000份，表示送中選會審核一旦通過後，可望於今年12月間，進入第三階段的罷王投票！

▲罷王志工於中壢萬人烤肉活動場合，收到為數不少的連署書。（圖／翻攝自罷王NEWS）



罷王NEWS首播，吸引罷王支持者線上觀看並紛紛留言表示：「為中壢做件對的事」、「中秋罷王好時機」、「雖然不是中壢人，支持你們」、「加油，成功就在不遠處」。主播「木蘭卿卿、地表大叔」表示，罷王連署最後截止日是10月13日，還有11天，罷王總部將力衝3萬6000至4萬0000份連署，以確保合格率，順利進入第三階段的罷王投票！

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