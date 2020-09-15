連署突破2萬人！網揪「快來連署」　別讓王浩宇當中壢人塑膠做的

▲「罷王機車隊」巡街宣傳，爭取中壢人支持二階連署。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」粉專15日宣布，迄14止罷王二階連署人數突破兩萬人，雖然比先前目標慢了一天，但卻是比初期進度快上了許多，這要歸功於志工和工作人員辛苦地在節日和假日掃街的成果。罷王總部表示，離達標還剩36%，還有18天的時間可以努力，下一個目標是3萬，希望能在9月25日前完成。

不過，18天內要再增加連署人數一萬人，粉專留言有網友質疑「18天一萬…好難啊，因為還碰到上班日」；然支持罷王網友則留言「中壢人有去連署的，一人再拉一人進來，連署就成功了，剩下最後一哩路了。大家加油」、「雖然我不是中壢人，但我要替中壢人加油」、「別讓王浩宇認為中壢人是塑膠做的啊！加油」、「倒宇天光，光榮中壢！中壢加油！！」、「人要有是非，社會才會平靜，國家才會安定，中壢人要加油！」、

「罷免王浩宇」總部執行長邱仁德里長說，罷王總部3天前，正式誓師成立「罷王機車隊」，近50輛罷王機車隨即展開巡街宣傳，經過市區、內壢、龍岡、中原和華勛等地區，沿途受到民眾熱情比讚和加油聲不斷，以示支持。罷王總部執行長邱仁德再次呼籲中壢人，趕緊加入二階段連署期達標進入罷王投票，共同為「中壢做件對的事」。

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