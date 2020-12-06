網路罷免近6萬大關　吳思瑤批羅智強：問政零分選舉狂

▲羅智強、吳思瑤。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強不滿民進黨台北市立委吳思瑤支持萊豬政策，為此在臉書成立罷免網路總部，創立粉專「反萊豬，我＋1」，目標募集6萬8860讚，截至6日下午4點已有5萬7969人按讚。對此，吳思瑤批評，羅智強是問政零分的選舉狂。

羅智強11月底在臉書點名，台北市3位民進黨立委，就屬吳思瑤最挺萊豬政策，何志偉在中常會直諫蔡英文，萊豬要總量管制，心中還有台北市民；高嘉瑜也在國會揭發原來不是美國人要台灣呑萊豬，而是民進黨政府主動獻媚，主動棄守食安山海關，主動向美國提議開放瘦肉精豬肉，還知道盡一個立委的責任。

羅智強指出，討論立法禁止校園營養午餐使用瘦肉精時，吳思瑤是唯一一位投反對票的台北市區域立委，心中只有黨意，不在乎孩子們的健康；另外，他日日在街頭聽台北市民對萊豬感到恐懼，吳思瑤竟說這些恐懼都是被炒作出來的，不把人民真實的恐懼當一回事，還污衊人民的恐懼是被炒作出來的。

羅智強上月30日在臉書成立罷免網路總部，目標募集6萬8860讚，要網友踴躍加用「讚」下架吳思瑤。他表示，依照選罷法罷免台北市士林北投區立法委員吳思瑤需要68860張票，這不是一個容易的門檻，所以要先成立網路總部，「反萊豬，我＋1」粉專，集氣6萬8860讚，用6萬8860個讚向吳思瑤發出最後通牒。

面對羅智強點名應被罷免，吳思瑤第一時間接受媒體訪問時反擊，羅智強放眼2022台北市長的爭奪，任何動作都充滿政治上的操作。

▲羅智強發起網路罷免總部，目前按讚人數近6萬。（圖／翻攝自Facebook／反萊豬，我＋1）

該粉專「反萊豬，我＋1」，成立迄今7天，截至6日下午4點，按讚人數已達5萬7969人。面對羅智強強烈攻勢，吳思瑤5日在臉書表示，近來大家關心食安問題，她到石牌國小、石牌國中、關渡國小、關渡國中、明德國中、桃源國小、立農國小，還有非她選區（士林北投）的濱江國小、永建國小，共9間學校，訪問校長，了解營養午餐一律使用國產食材的契約執行狀況。

吳思瑤諷刺，「我來示範指導什麼是認真問政關心教育」、「拒絕問政零分造謠生事的選舉狂」、「向一路跟騷思瑤的政治癡漢Say No」。