羅智強欲罷免…95%網友贊成　吳思瑤嗆：為選台北市長政治操作

▲羅智強、吳思瑤。（合成圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強認為，民進黨立委吳思瑤是台北市三位民進黨立委中最挺萊豬，為此28日在臉書發起罷免吳思瑤投票，結果有95%、6600位網友贊成罷免。對此，吳思瑤反嗆，羅智強是為選台北市長的政治操作。

羅智強27日在臉書發起即時投票，89%網友投票贊成罷免挺萊豬的立委，他特別點名吳思瑤是台北市挺萊豬的第一名立委，為此在28日加辦臉書即時投票，問網友是否贊成罷免吳思瑤，本以為改成點名的話，應該會降到70至80％左右，意外的是，贊成罷免吳思瑤的網友比例，竟比不點名投票還高，有95％、6600位網友投票支持罷免吳思瑤。

▲羅智強在臉書發起投票，結果有95%民眾贊成罷免吳思瑤。（圖／翻攝羅智強臉書）

羅智強29日在臉書表示，台北市民進黨的三個立委中，何志偉在中常會直諫蔡英文，萊豬要總量管制，心中還有台北市民；高嘉瑜也在國會揭發原來不是美國人要台灣呑萊豬，而是民進黨政府主動獻媚，主動棄守食安山海關，主動向美國提議開放瘦肉精豬肉，還知道盡一個立委的責任。

羅智強指出，討論立法禁止校園營養午餐使用瘦肉精時，吳思瑤是唯一一位投反對票的台北市區域立委，心中只有黨意，不在乎孩子們的健康；另外，他日日在街頭聽台北市民對萊豬感到恐懼，吳思瑤竟說這些恐懼都是被炒作出來的，不把人民真實的恐懼當一回事，還污衊人民的恐懼是被炒作出來的。

對此，吳思瑤接受《台視》訪問時表示，國民黨立委不願意站上質詢台就事論事，只在議場進行無厘頭丟豬內臟抗爭，恐怕更需要被罷免；至於羅智強，大家都知道羅智強放眼2022台北市長的爭奪，任何動作都充滿政治上的操作。