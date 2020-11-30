羅智強向吳思瑤下戰帖！要求上街頭談萊豬　接受市民檢驗

▲羅智強、吳思瑤。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強點名，台北市3位民進黨立委，就屬立委吳思瑤最挺萊豬政策，為此在臉書發起即時投票，95%網友贊成罷免吳思瑤。吳思瑤反批，羅智強此舉是為了2022年台北市長選舉的政治操作。對此，羅智強再度發起網路投票，問網友吳思瑤是否敢像他一樣上街頭接受市民檢驗，結果有96%民眾認為不敢。

羅智強表示，邀吳思瑤來街頭演講，向投她票的台北市民解釋為什麼要護航萊豬，成為挺萊豬第一名的立委？大家覺得吳思瑤敢來嗎？他提出罷免吳思瑤後，吳思瑤沒解釋為什麼要護航萊豬，只說他是為了選台北市長才想罷免她，其實吳思瑤可能沒發現，這句話正好證明她背叛台北市民。

羅智強指出，若不是吳思瑤眼中只有黨意，棄守台北市民交託她捍衛食安的責任，成為台北市民的公敵，台北市民怎麼會認同他提出罷免吳思瑤的主張？提議罷免吳思瑤，又怎麼會對他的台北市長選舉有利？

▲羅智強發起網路投票，96％民眾認為吳思瑤不敢上街頭演講。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）



羅智強坦言，「或者也可以這麼說，是的，我是要選台北市長，也因此，守護台北市民的食安，就是一個台北市長參選人應承擔的責任」，提出罷免吳思瑤，罷免這個出賣台北市民健康的台北市立委，正是向台北選民宣示為民喉舌「食守台北反萊豬」的決心和責任。

羅智強提到，吳思瑤不妨冷靜想想若不是背叛台北市民、護航萊豬在先，他提罷免會得到台北市民的認同嗎？若吳思瑤願意對抗黨意，堅決反對瘦肉精豬肉，為人民把關，幫吳思瑤按讚都來不及，提議罷免吳思瑤，不是搬石頭砸自己的腳嗎？換言之，不是想選台北市長所以提議罷免吳思瑤，是吳思瑤護航萊豬的立場背叛台北市民，「讓想選台北市長的我，有責任義務必須提議罷免她，來守護台北的食安」。

羅智強提及，吳思瑤若覺得護航萊豬，對得起台北市民，對得起天地良心，那也很簡單，他風吹日曬雨淋的站在街頭演講330場，直接在馬路邊接受台北市民檢驗，現在就邀請吳思瑤和他一起站上街頭，請她在街頭勇敢告訴大家，為什麼要護航萊豬，「護航萊豬第一名的吳思瑤，妳敢嗎？」

羅智強說道，昨天發起臉書投票，問網友吳思瑤敢不敢到街頭接受市民檢驗她挺萊豬的立場，目前有96％、超過4000位網友認為不敢，希望這是網友們對吳思瑤的誤會，希望吳思瑤有勇氣面對檢驗。

最後，羅智強喊話吳思瑤，「我選不選台北市長是我的自由，但妳身為台北市民選出的立法委員，背叛台北市民對妳捍衛食安的託付，成為全台北最挺萊豬的立委，可有勇氣和羅智強一樣站上街頭，回應台北市民的質疑？」