客人剛進包廂沒多久...辣妹羞喊：可以一起洗澡！　下秒慘被打臉

▲阿宏被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pexels）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間美容館負責人，但他卻媒介女子「花花」（化名）在該處與不特定男客從事性交易，以此抽成賺取傭金。對此，新竹地院審理後，依法判他2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏在新竹某間美容館擔任負責人，但他卻基於意圖使女子與他人為性交行為，而容留媒介以營利之犯意，讓女子花花在該處，以每節50分鐘2800元之價格，與來店消費的不特定男客從事全套性交易。此外，每次性交易阿宏可以分得1200元，其餘1600元則歸花花所有。

詭異的營業方式引發警方懷疑，遂到現場執行取締色情職務，並喬裝成男客假意要消費，而阿宏介紹消費方式後，就將警方帶到包廂內，準備讓其與花花進行性交易，而花花見狀之後，則再次向警方介紹消費方式，同時也喊話，可以一起洗澡。

不過，當花花介紹完消費方式後，警方則立即表明身分，當場將其查獲。對此，法官認為，阿宏不思以正途賺取錢財，竟從事媒介、容留女子從事性交易行為之工作，危害社會善良風俗、秩序，考量其犯後態度、犯罪情節、智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯圖利容留性交罪，累犯，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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