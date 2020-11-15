全面線上預約...他「幫安排小姐」月領30K！才剛兩個月　下場慘曝

▲阿傑被依法判2月徒刑，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿傑」（化名）受雇於某間養生會館，但他卻協助媒介、容留女子，在該處與不特定男客，以每節40分鐘2700元之價格從事半套性交易。對此，高雄地院審理後，依法判阿傑2月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，阿傑受雇於一間養生會館，在裡面便擔任員工，並負責把風並引導客人進入消費，其中他與負責人以養生館作為據點，媒介、容留成年女子與不特定男客從事半套性交易，而養生館則每次會從中收取1700元的傭金。

詭異的營業方式引起警方懷疑，於某日持搜索票到該處前往搜索，而警方抵達該處搜索時，恰巧破獲一名小姐在包廂內與男客從事性交易。對此，阿傑對於犯行坦承不諱，而他也供稱，客人都會先在線上預約小姐，到店後再由他安排進房間。

此外，阿傑也供稱，自己固定月領3萬，已領取到2個月薪水，但未從個別案件抽成。對此，法官認為，阿傑不思以正道取材，所為實非可取，考量其坦承犯行，態度尚佳，念及其未曾因故意犯罪受有期徒刑之宣告，因一時失慮而犯案，因此依法判他2月徒刑，並給予緩刑2年，並應接受法治教育課程2次，緩刑期間付保護管束。