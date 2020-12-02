被男友「上傳性愛片」到知名情色網...結果朋友看到！她崩潰提告

▲阿宏被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／雲林報導

一名男子「阿宏」（化名）與女子「小凡」（化名）原是男女朋友，但他卻用手機拍下兩人的性愛過程，並將影片上傳到知名情色網站上，而整起事件直到小凡的朋友看到影片後，趕忙告知小凡才讓全案曝光。對此，雲林地院審理後，依法判阿宏2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

判決指出，阿宏曾在租屋處拍下與小凡的性愛過程、以及對方裸露身體之隱私部位的照片5張，而他卻在明知性愛影片屬客觀上足以刺激觀覽者性慾，或引起厭惡感知的猥褻影像，卻仍是基於散布猥褻影像之犯意，將上述性愛影片上傳到全球知名的性愛網站。

阿宏於警詢、偵訊時，均對案情坦承不諱，且與證人之證述相符，又有性愛影片截圖、性愛影片光碟、對話紀錄38張可佐證，因此本案事證明確，其犯行堪以認定。

法官認為，阿宏已經是智識成熟的成年人，明知道網際網路具有快速散播之特性，且電磁紀錄影像可以無限複製，猥褻影像一旦散布到網路後，甚難阻止、收回，卻仍是將影片上傳，不僅危害社會善良風俗，也導致小凡身心受創，考量他已經與對方達成調解賠償，審酌其經濟狀況、家庭背景等後，依犯散布猥褻影像罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。