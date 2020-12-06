等紅燈忍不住掏出來！嘉義男「弄兩下」噁問：幾歲？　她氣炸怒追

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機車。（圖／示意圖／達志影像）

▲阿傑被依法判拘役40日。（圖／達志／示意圖，無關本案）

記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿傑」（化名）日前騎車行經嘉義市某處，竟突然靠近前方等紅燈的騎士，隨後就將自己的生殖器裸露出來，對著該名騎士瘋狂搓弄，誇張的行徑讓騎士當場傻眼。對此，嘉義地院審理後，依法判阿傑拘役40日，得易科罰金。

判決指出，阿傑日前騎機車行經嘉義市西區某交叉口，而他看到前面的機車騎士正在等紅燈，竟然就意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，突然騎車靠近對方，先是詢問對方年齡，接著就當眾將生殖器露出，並用手握住後開始上下套弄自慰。阿傑在做完猥褻行為後，立即騎車逃離。

騎士見到阿傑的行徑後，先是傻眼氣憤，接著立即騎車上前追趕，隨後成功將阿傑攔下並報警處理，當場將其查獲。對此，阿傑被逮之後，坦承犯案，且有機車騎士的證詞佐證，因此其犯嫌堪以認定。

對此，法官認為，阿傑為逞一己私慾，任意在他人面前，公然裸露生殖器並套弄自慰為猥褻行為，使他人受有驚嚇、厭惡感，敗壞社會善良風俗，但考量他犯案後坦承犯行，且其犯罪情節也並未對他人之身進行侵害之猥褻，在考量其智識程度、家庭經濟狀況等之後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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