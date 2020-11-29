84歲阿公「長照級」援交　兒不解：為何要抄掉老人家的快樂天堂

▲84歲阿公（中）在私娼寮遭逮捕，兒子的友人轉達其說法表示：很光榮。（圖／資料照）

記者李忠憲／彰化報導

彰化一處「長照中心」等級的私娼寮，日前遭法院依妨害風化罪判刑，引發社會熱議。有人認為該處私娼與嫖客都是高齡長輩，彼此關心已跳脫傳統「性交易」框架，但也有人認為，性交易就是不對。而84歲阿公嫖客兒子則力挺說，爸爸年紀大還能「有這麼好的體力」，表示身體健康，他覺得很光榮也很欣慰。

隱身在公所旁的巷弄內的私娼寮，因為私娼與嫖客年紀都很大，民眾誤以為是長照中心，警方查獲才發現竟是「紅燈戶」。裡面4名私娼及嫖客全是高齡長輩，交易一次400元，70歲謝姓老鴇抽100元，8月間被警方查獲時，84歲阿公、71歲阿嬤才剛完事，還有用過的保險套及衛生紙等等證物。彰化地院將謝阿嬤依圖利容留性交、猥褻罪，處有期徒刑5月、可用15萬易科罰金換免囚。

事件曝光後，有民眾對高齡84歲的阿公會到私娼寮解決性需求表示，認為阿公平日應該很孤單、甚至有網友希望政府應該修法，65歲以上嫖妓無罪；還有網友說，政府長照更應該多注重老人家身心靈的部分。

但事實上，早年當地就存在一些這樣的私娼存在，這些私娼阿嬤還會為熟悉的老顧客煮愛吃的點心，關心對方起居，儼然跳脫「性交易」框架，付個400元，也許不全然是交易費，也有網友議論，再多的桌遊或互動，仍有不足缺口，現今的長照政策，更應關注的是老人家的陪伴與關懷。

84歲阿公的兒子友人也轉達兒子說法指出，得知爸爸年紀那麼大還有這麼好的體力，他覺得很光榮。每次老爸說「我要去開400元」，他就覺得很欣慰，因為代表爸爸身體非常健康，性需求不因高齡而下降，他不解「為什麼警方要抄掉這個老人的快樂天堂」？

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