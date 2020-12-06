統一發票盃宜蘭場公益路跑　8千多人不畏大雨熱血響應

▲8千多人熱血響應財政部2020年統一發票盃宜蘭場路跑活動，其中，林小姐幸運抽中環保電動自行車頭獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「財政部2020年統一發票盃宜蘭場路跑活動」6日上午在宜蘭羅東運動公園盛大登場，雖然是大雨天仍吸引8千餘名民眾共襄盛舉，一起為公益而跑，活動更成功募集到43萬8千568張發票，活動抽獎中的環保電動自行車頭獎，由宜蘭在地的林小姐幸運獲得，讓她高興萬分。

財政部自 99 年開始舉辦統一發票盃路跑活動，已邁入第11年，6日宜蘭場路跑活動是第52場次，累計號召了全國逾59萬民眾響應參與。6日上午在宜蘭羅東運動公園盛大登場，由財政部部長蘇建榮、宜蘭縣政府林縣長姿妙、第一金控邱董事長月琴及活動代言人陳宇璿與林雍傑等人引領8千餘名民眾共襄盛舉。

宜蘭場路跑主題「舞動落羽松 勁RUN跑第一」，讓參與民眾在慢跑中享受公園落羽松林道多層次繽紛的美，及公園內不同林相景緻，沉浸於宜蘭好山好水好環保的綠色樂活氛圍中；並結合宣導活動讓民眾下載使用統一發票兌獎APP，推廣購物消費使用行動支付及索取雲端發票，大家一起環保愛地球。

統一發票盃宜蘭場路跑活動，更成功募集到438,568張發票，全數捐贈予宜蘭縣轄內「財團法人宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會」、「財團法人蘭智社會福利基金會」、「財團法人天主教靈醫會私立聖嘉民啟智中心」、「財團法人慈懷社會福利基金會附設私立慈懷園」及「財團法人阿寶教育基金會」等5家社福團體，希望能挹注社福團體財源，讓愛心無限延續。

6日活動會場設置宣導攤位多達30餘個，有闖關遊戲、行動支付結合雲端發票體驗營，捐發票送好禮等多項超值的活動，也有精彩表演及摸彩活動，頭獎為環保電動自行車，由在地林小姐幸運獲得，現場熱鬧非凡，充滿歡笑聲，讓民眾度過了一個活力健康又歡樂的假日時光！

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