女友半夜一直「刷抖音」！他氣炸喊分：都在看帥哥…網一看不對勁

▲他發現女友半夜不睡覺都在看抖音。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間發生爭吵是難免的，但若是沒有溝通好，可能會因此而分手，一名男網友發現，女友每天晚上都凌晨3、4點才睡覺，一問之下才知道，原來女友不睡覺都在「看抖音」，他爆氣直呼「誇張，看帥哥看到三點半」，懷疑是不是感情淡了，詢問大家該怎麼辦。對此，網友們傻眼表示「無聊」。

該名男網友在「Dcard」上發文，發現女友每天都很晚睡，凌晨一點半和他道晚安之後，就開始看抖音，看了兩小時，直到凌晨三點半才傳訊息說「我要睡覺了」。他隔天起床後看到訊息，一整個火都來了，「跟我說想睡覺，結果看帥哥看到三點半！」還放話「再見，Dcard見」。

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▲原PO內心感到很受傷，考慮向女友提出分手。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，許多網友都認為原PO的行為很幼稚，「只是看，又不是去貼帥哥」、「她只是在Youtube上看其他男生欸，又不是在交友軟體看其他男生的照片，和他們配對，這樣也要發文喔」、「我覺得你適合找一位視障的女友比較有安全感」。也有網友指出，這樣的行為很像恐怖情人，「有點像控制狂耶」、「你是不是有點恐怖情人的症狀」、「控制欲也太強」。

他坦言自己內心很受傷，因曾經患有憂鬱症，控制欲很強，害怕身邊的人會離開，認為女友跟他說晚安後不睡覺，還去看別的男生很不尊重他，也考慮跟女生提出分手，「我發覺這個階段的自己沒辦法談戀愛，希望我們之後會還是好朋友」。