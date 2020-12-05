男友說要請「松露全餐」！她精心打扮卻被帶去麥當勞　結局藏洋蔥

▲原PO 2日在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名女網友和男友交往8年，對方有天突然說要請吃「松露全餐」，讓她滿心期待還盛裝出席，但當天卻被帶到麥當勞，最後男友的一番作為讓她感動噴淚，「是洋蔥全餐吧」！

原PO 2日在Dcard有趣板發文表示，男友有天在她加班時傳訊息說「小寶貝加油♥排休時帶你去吃松露大餐如何」，男友難得的體貼讓她滿心期待。

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到了當天，原PO還精心打扮了一番，結果男友卻牽著她走到巷口的麥當勞，讓她當場眼神死。男友接著不慌不忙地從包包裡拿出盤子和刀叉，把麥當勞套餐開始擺盤。

▲原PO男友把套餐擺盤。（圖／翻攝自Dcard）



因為餓了一整天，又不斷被測目，原PO當下只想趕快吃完逃離現場，男友卻開始當起高級料理主廚，介紹薯條、雞翅、漢堡，「本來心情是在哈利法塔的高度漸漸的滑到樂天世界塔，即將滑到地面層時被這天兵的菜名拉回到101」，好玩的行為又讓原PO心情好了起來。

這時原PO男友遞了一張餐巾紙，寫有「第一次約會8周年快樂」，原來麥當勞就是他們高中時最常約會的地方，也是初次約會的地方，並附上一個裝有當年卡片、拍立得的小鐵盒，讓原PO驚訝，「他居然留著！」

因為原PO本身是連情人節都會忘記的人，男友卻記得第一次約會紀念日，讓她感動地說，「這是我吃過最棒的五星級松露餐了，不，我吃的根本是洋蔥全餐吧！」

▲網友湧入留言。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友看到他們的互動，也紛紛留言說「摁？話鋒一轉直接閃起來？」、「是我現場一定超尷尬，是蠻好玩的啦」、「拜託不要放生一定要結婚，太好玩了啦」、「吃大餐(X) 想讓你笑死(O)」、「我覺得超讚！比吃高級餐廳還要有fu」。