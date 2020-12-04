收到「叫狗式」面試通知！「11點過來」求職妹傻眼：根本沒投這家

▲原PO常常接到沒投履歷的公司打來。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在不管是求職者還是公司方，都很習慣在人力銀行網上找工作、人才，但這種面試邀約讓她直呼傻眼。一位女網友日前在《Dcard》匿名發文「看到這種面試邀約真的傻眼」，說她最近在人力銀行網上投履歷，最近收到一個企業通知「明天11:00過來面試」，叫狗式的語氣讓她看呆「這徵才態度……？」

這位女網友文中表示，她最近投履歷，結果反而是很多沒投的公司會直接打來電話，讓她一臉霧煞煞的，發生這種事就算了，她還收到超莫名的企業通知訊息。原PO文中貼出手機螢幕截圖，只見對方訊息中表示「面試邀約 您好：明天11:00過來面試 OOO公司 祝福您求職順利！」

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▲原PO還收到「叫狗式」的面試通知。（圖／翻攝自Dcard）

這封訊息讓她直呼「完全傻眼，我根本沒投你家。就算你想叫我面試，這徵才態度……？」貼文一出，就有人馬上留言，說自己也有收過這種通知，「我也遇過，這種『叫狗』式的主動邀約，我11：47收到訊息，叫我當天下午15：00面試」，對方甚至要求他準備PPT，列出對公司的了解，「看到一整個傻爆眼。」

其他網友則是紛紛回覆，「人資刷業績ㄅ」、「你的履歷是不是沒有關閉」、「好扯，連個請，謝謝都沒有」、「很多這種，履歷開也不是、不開也不是」、「我也收過這種，重點是我還沒看到訊息，我沒到他直接檢舉我面試未到，根本沒打電話過來，超級傻眼。」

還有一位網友則是透露，他聽人力銀行公司的人說過，有些公司會透過人力銀行尋找符合資格的求職者，再通知這些人面試，「至於妳遇到的是不是就不清楚了耶！」另一個人則是補充，開了履歷之後曝光度就會變高，但容易被打擾，可以先把不想要的工作類別排除，「如果設定關閉，就要勤勞一點投，主動多應徵有興趣的工作。」