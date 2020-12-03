窗外黑影狂晃！女老師爆「小墾丁渡假村」鬧鬼　業者怒告誹謗

▲女老師於臉書PO文稱小墾丁渡假村鬧鬼，業者提告維護聲譽。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



記者吳奕靖、陳羿妏／屏東報導

一名自稱家裡開宮廟、有特殊體質的國中女老師昨（2日）於臉書粉專「靠北住宿2.0」PO文，指稱於屏東的小墾丁渡假村出現靈異現象，以「夜間敲門聲」、「黑影一直在窗戶外晃來晃去」等語形容住宿體驗，還呼籲「有體質的人就別去了」。對此，業者認為PO文已嚴重影響聲譽，今（3日）赴屏東地檢署提告，並要求女老師、粉專公開道歉！

女老師於貼文中提到，本身有特殊體質，可以看見別人看不見的東西，偶爾也會被「阿飄」的恐怖狀態嚇到，自從帶了2屆學生後，最怕的地方從醫院、殯儀館，變成小墾丁渡假村。

女老師分別提到兩次於小墾丁渡假村所經歷的靈異事件，第一次是她洗澡洗到一半，「感覺到有人用指甲輕輕刮過她背後」，到了晚上睡覺時「看到小木屋窗戶外有圓形黑影晃來晃去」；第二次她看到木屋外的陰暗樹叢裡，「有黑色霧氣人影」，以及就寢時間門外分明沒人，卻聽到「好幾次清脆敲門聲」。

最後女老師表示，「我只想奉勸大家，這間渡假村有體質的人就別去了！傳聞這麼多不是沒道理的！這間的住宿投訴第一名的問題絕對是鬧鬼！」

對此，小墾丁渡假村提到，PO文已嚴重影響聲譽，今已向屏東地檢署提告造謠者加重誹謗罪及違反社會秩序維護法等，並呼籲該名女老師與臉書粉絲團「靠北住宿2.0」公開致歉，也另向村內夜行性動物如：保育類貓頭鷹領角鴞、夜鷺（暗光鳥）、陸蟹公開道歉，並且將正式向該師與臉書粉專求償，所得將悉數捐給滿州國中，發展偏鄉孩子天賦，另呼籲社會大眾共同抵制不負責任之匿名謠言。

小墾丁渡假村表示，30年前設立以來品牌定位即為「星光、牧草、原民風」，近年更逐步蛻變為台灣唯一星野村暨生態村，透過暗空保護與推廣流星雨觀賞體驗，許多貓頭鷹與夜行性動物，已安心成為村內居民，村內貓頭鷹更已生兒育女。

小墾丁渡假村提到，他們已是許多國內外親子客群，夜間生態觀察的指標場域，更有東京、大阪、首爾、釜山、上海、深圳、香港、澳門、新加坡、泰國曼谷、菲律賓宿霧市等30餘個亞洲城市之親子共學團前來，因此上述匿名惡質爆料，已對商譽影響甚鉅。

不過，記者實際到粉專查詢後，目前該貼文已被刪除。