外甥女養10年…竟是小三親密勾引「懷老公的種」！　人妻崩潰離婚

▲ 越南人妻養育外甥女10多年，如今孩子卻成為破壞她與先生感情的小三。（圖／翻攝自tinmoi）

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名人妻3日在臉書爆料，她養了10多年親手帶大的外甥女，如今卻成為破壞她與先生感情的小三，勾引她的老公懷上孩子。雪上加霜的是，孩子生母得知懷孕一事後，選擇隱瞞事實，如今的她氣得離婚，並把猶如電視劇的過程全數發布在網路。

綜合中國報、tinmoi等外媒報導，這名女子與丈夫育有4個兒子，就在移民澳洲之前，把姐姐所生的7歲外甥女一起帶到國外生活，把女孩當作親生小孩看待撫養，一家七口外出遊玩的照片，看起來也相當幸福。隨著時間過去，當年的小女孩已經長大，成為擁有一頭亮麗秀髮、亭亭玉立的少女。

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豈料，少女如今卻成為破壞她與先生感情的小三。根據人妻的說法，在外甥女的勾引之下，她老公逐漸把對方視為女人，最終2人發生關係，女方因此懷孕；與此同時，外甥女生母也知道懷孕一事，但卻沒有告知她。

人妻無法接受丈夫出軌，同時也難以接受老公婚外情對象居然是親手拉拔長大的外甥女，如今的她下定決心離婚，並把上述一切種種PO上網路。許多網友一面倒譴責她的外甥女及丈夫。

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