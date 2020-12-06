南加病床大爆滿！ICU空床率只剩12.5%　「居家令」6日急上路

▲美國的南加州、聖華金谷、洛杉磯、聖地亞哥和舊金山的灣區將在6日晚上開始實施居家令。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著美國的南加州（Southern California）和聖華金谷 (San Joaquin Valley)的加護病房（ICU）的備載量跌至15%以下，這兩個地區將在12月6日當地時間23時59分以後，開始實施居家令，以減低新冠病患住院人數激增的風險。

據CNN報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）在3日宣佈了新政策，加州將被劃分為5個大區，當任何一個地區的閒置ICU床位低於15%，那該區將自動實施居家令。

▲美國加州的南加州和聖華金谷的ICU住院率分別高達87.5%以及91.4%。（圖／路透）

在這5個地區中，南加州是人口最多的地區，而該州在ICU備載量在5日跌至12.5%，而聖華金谷則為8.6%，因此包括洛杉磯（Los Angeles）和聖地亞哥（San Diego）在內的約2700萬人都必須遵守居家令，自6日晚間起就得待在家中。

居家令被頒布後，酒吧、理髮店、博物館、電影院、遊樂場、室內娛樂設施等都將被關閉，學生們可以繼續上學，零售業也可以繼續營業，但店內只允許容納20%的客流量，餐廳也只能開放外賣服務。該命令將持續生效至少3週，直到該區的閒置ICU床位高於15%後才會取消；ICU的備載量每週將進行評估一次。

▲隨著居家令的頒布，南加州許多遊樂場已被關閉。（圖／路透）

12月4日，舊金山（San Francisco）灣區（Bay Area）也主動頒布居家令，要求其6個司法管轄區，近600萬居民，自6日起待在家中，不要出門。據《洛杉磯時報》報導，當地政府頒布居家令的原因是因為，當地醫院已經人滿為患，需要採取立即行動。

儘管該地區的ICU備載量在4日仍高達21.2%，但灣區的居家令仍將持續至2021年1月4日。加州康特拉科斯塔縣（Contra Costa County）衛生主管法爾尼塔諾（Chris Farnitano）4日表示，「我認為我們不能等到12月末才實施新的限制措施，我們必須迅速行動，盡可能地多拯救一些生命，因為這是緊急情況。」

▲統計顯示，加州的新冠病例4日再創新高，單日就有超過2.5萬人確診新冠肺炎。（圖／路透）

據悉，加州在5日的新冠病例和住院人數又再創新高，統計顯示，當天的新增確診病例超過2.5萬例，並且有至少1萬200人住院治療。約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國目前的新冠確診病例已高達1456萬7529人，死亡人數有28萬1134人。

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