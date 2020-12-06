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越南移工在北市尋獲　柯文哲談3戰略：前2層擋不住才啟動「不准聚餐」

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▲▼台北市長柯文哲出席2020台灣醫療科技展。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲出席2020台灣醫療科技展。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布1名印尼移工染疫確診，然而1名與確診印尼移工同宿舍的越南女移工卻不知去向，6日清晨才在台北萬華尋獲。對此，台北市長柯文哲6日表示，台北市防疫有3層戰略，如果一開始就很嚴格去防止大型活動，會影響目前維持正成長的GDP，若前面2層都擋不住，有問題時才會開始啟動「不准聚餐」等管制。

柯文哲6日上午出席正在南港展覽館舉辦的2020台灣醫療科技展，關於越南女移工在北市找到，會不會擔心成為防疫破口？柯文哲表示，「這應該除了吃飯以外，還是要把口罩戴起來。」

▲▼台北市長柯文哲出席2020台灣醫療科技展。（圖／記者袁茵攝）

被問到青山宮遶境會不會成為防疫破口？柯文哲說，他4、5日出席活動時，只有上香時沒有戴口罩而已，不過他認為，大概除了吃飯一定要拿下口罩外，其他時間還是得戴著。

柯文哲提到，台北市防疫有三層戰略，第一層是防疫旅館、居家檢疫以及把日租套房堵住，再來是萬一有1、2個逃出來的，民政局、衛生局與環保局的檢疫調查能迅速將人找到，並且「撲滅掉」，到最後不行才啟動比較大規模的社區防治，不過「我們在內部討論過很多遍，如果一開始就很嚴格的去防止大型活動，對我們這種好不容易維持GDP還正的⋯會受影響。」

柯文哲強調，這個叫「Risk management」（風險管理），也就是說當第一層擋住、第二層擋住，還有問題時，才會開始對社區進行管制，例如開始啟動不准聚餐等。

柯文哲說，在減少對社會衝擊狀態下，他們有3層防疫戰略，而越南女移工就是啟動到第2層，也就是1、2個跑出來時，迅速找到並封住，如果這點還做得到，那就不見得要很嚴格去對民生造成較大影響，「目前戰略思維是這樣，不過這就是變成，前面2層都要有效擋住，若真的不行，就要啟動比較嚴格的社區管制。」

另外，關於中捷、核食進口等問題，柯文哲皆未回應，只說「這個另外找時間再來談。」

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