家產全分給5子女！　老翁獨自搭公車輪住...鄰氣罵：怕死在家裡

▲老人示意圖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者劉亭／綜合報導

傳統有句俗語「養兒防老」，但確實時常聽聞許多悲慘故事。一名網友指出，附近一名鄰居阿公，把家產全部分給5名兒女後，只能輪流在各家居住，每次看見他泛著淚獨自搭公車，都讓人相當心疼。

網友於「爆怨2公社」發文控訴，附近一位阿公在老婆去世後，把家產提前先分配給5名子女，之後每月輪流在各家居住，但隨著阿公年紀越來越大，居住時間從10天、一周到5天不斷縮短，「好像怕死在任何人家裡」。

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回想看見阿公每次自己一人揹著行李，到處搭公車去下一家時，眼角還泛著淚，讓網友氣憤不己，「真想大罵那些畜牲不如東西，你們也會老，自己子女也正看著！」

看到這樣的狀況，許多網友也紛紛留言，「其實不如送養老院，大家常去看他，真的捨不得」、「所以財產不要那麼早分，要吃蒼蠅自己抓，把屎把尿養大孩子就要偷笑了還給他財產勒」、「養老防兒才對吧」、「身邊一定要留養老金不要依賴子女没用」。

也有一派網友認為，「會不會是另有隱情呢？因為我們家就是如此，被外人說不孝，實情是父親並沒有盡責養育我們，老了中風卻叫我們概括承受」、「有時候要看那些父母是否有盡責過當父母的責任，或者是否曾經匪類牽連過子女再下定論」。