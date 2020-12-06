魔物獵人涉辱華！陸網爆氣「上映一天就停播」…Capcom回應了

▲魔物獵人（大陸譯名:怪物獵人）涉辱華情節，大陸全面下架。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

電影《魔物獵人》（Monster Hunter）4日在大陸上映，接著傳出「辱華」的評論，上映不到一天，就緊急被下架。對此，卡普空（Capcom）公司出面回應，遊戲與電影是不同公司製作，目前已收集許多意見，會向相關公司反應狀況。

魔物獵人上映後，不少大陸影迷看了電影，發現其中有名士兵角色，與同袍開玩笑時說「What kind of knees are these」同袍則回答「Chinese（中國人）」，諧音被認為是辱華。

據了解，這句台詞可能來自古老童謠，該童謠其中一句寫著「Chinese,Japanese,dirty kness,and look at these」，疑似帶有歧視意味。

▲魔物獵涉辱華被下架，Capcom回應了。（圖／翻攝自微博）



大陸影迷看了相當憤怒，向廣電總局檢舉，要求下架電影。當晚各家電影院就收到通知，5日開始停止放映，全部進行退票處理。

對此，CapcomAsia在微博上發文回應，遊戲《Monster Hunter》與系列電影《魔物獵人》為不同公司製作，得知網友對電影的意見後，已經收集大量的想法，向相關公司反應。CapcomAsia也說，卡普空致力於提供優質遊戲作品，希望能不富所望，「深謝大家的支持。」

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