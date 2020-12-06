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《環球時報》討論「和平統一可能性」　台灣出席人士曝光！

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▲▼2021環球時報年會議題二：兩岸和平統一的希望有多大？（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲2021環球時報年會議題二：兩岸和平統一的希望有多大？（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

記者林彥臣／綜合報導

大陸鷹派官媒《環球時報》5日在北京舉行2021年年會，其中一項議題討論「兩岸和平統一的可能性有多大」，會議由台灣資深媒體人黃智賢擔任主持人，前國民黨立委邱毅以及台大教授張亞中皆以視訊方式參與。

邱毅認為，「沒有壓力下的和平統一，是完全沒有可能的」，因為目前的台灣，存在著8個障礙「法律障礙」、「教育障礙」、「選舉障礙」、「民粹障礙」、「國際障礙」、「利益障礙」、「政黨障礙」、「文化障礙」。

邱毅強調，「從國民黨的反共教育，到民進黨的台獨教育，這是和平統一最大的障礙」此外，台灣這幾年民粹氛圍非常猖獗，在民粹的猖獗之下相當「反中」，再加上美國帶頭仇中的氛圍，讓台灣跟著國際浪潮走，認為有國際做護身符，就可以跟大陸對抗，有這種認知的台灣年輕人，佔了非常大的比例。

台大政治系教授張亞中表示，台灣目前在身份認同上「比較悲觀」，但兩岸仍然存在走向和平統一的土壤，和平統一在台灣方面有三點阻礙。第一，台灣的身份認同的確已經出現很大改變，在民進黨推動下，在台灣認同「我是台灣人」的比例已經越來越高，大概佔據60%左右。

第二，國民黨在和平統一的認知上發生了微妙的變化，逐漸退卻，把大陸當成恐懼對象。第三，西方在遏制中國大陸的時候以「反中」、「反共」做區隔，同時又肯定台灣的制度與價值，讓敵對關係持續下去。

張亞中認為，台灣下次選舉可以作為一個指標，來判斷政黨政治思路。國民黨可以成為調整的槓桿，和平統一的可能性的確還有一絲曙光，此外，北京的態度也是一個重點，北京也可以主動思考一套和平統一前的「兩岸大論述」，找到兩岸合情合理的政治地位。

▲▼黃智賢12月5日在北京，主持環球時報年會論壇。（圖／取自2021環球時報年會網站）

▲黃智賢表示，兵臨城下台獨會在家裡縫五星旗。（圖／取自2021環球時報年會網站）

黃智賢表示，在台灣有各種各樣主張台獨的人，他們有著各種各樣的目的，有人覺得越台獨，越會名利雙收，利益也就越大，不管是蘇貞昌還是蔡英文，所謂的這些台獨頑固分子他能頑固到什麼程度？如果兵臨城下，他還頑固嗎？如果他知道美國不會來救，他還頑固嗎？「還是會像我幾年前所講的，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫五星紅旗。」

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