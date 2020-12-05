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稱「以經促統」有用　周志懷：和平統一主導權在大陸

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▲▼前中國社會科學院台灣研究所所長周志懷。（圖／記者陳政錄攝）

▲前中國社會科學院台灣研究所所長周志懷。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

面對後疫情時期的兩岸關係，前中國社科院台研所所長、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷5日表示，兩岸和平統一的可能性並未消失，其中，促進經貿談判是重要的一步。

他還說，現在不僅要讓大台商不敢喊支持「台獨」，更要讓他們從心底裡面支持統一，這才是推動兩岸和平統一重要所在。周志懷表示，「如果連兩岸經貿關係都不能促進統一，那和平統一從方法來說，恐怕就存在很多問題了。」

研討後疫情時期的世界、中美、兩岸局勢，大陸鷹派官媒《環球時報》5日在北京舉行2021年年會，在「兩岸和平統一的希望有多大」議題中，邀請陸方學者與會討論，台灣方面，邀請媒體人黃智賢、台青鄭博宇、台大政治系教授張亞中、文化大學教授邱毅等人至現場或透過視訊參加討論。

▲▼台大政治系教授張亞中。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸鷹派官媒舉辦年會，討論兩岸和平統一議題，台灣方面亦邀請台大政治系教授張亞中等人透過視訊參與。（資料圖／記者曾俊豪攝）

周志懷指出，到今天他依然認為，兩岸和平統一的可能性非常大的。另大陸對台工作始終存在兩大爭議，一是「和平統一」還是「武力統一」的爭議，二是「以經促統」還是「養虎為患」的爭議。

他說，過去蔡英文上任後，切斷兩岸經貿關係，有人認為大陸惠台讓利，以經促政，付出成本很大，效益很低，但「我以前一位同事就非常不同意這個觀點」，因為「現在台灣哪一個大台商敢公開喊支持『台獨』？」

透過視訊參加討論的台灣學者張亞中則說，和平統一在台灣有三點阻礙，包括身分認同、國民黨認知的微妙變化、西方遏止大陸並肯定台灣價值等。

他提到，台灣下一次的選舉可以作為一個指標，另北京的態度也是一大重點，「北京也可以主動思考一套和平統一前的『兩岸大論述』，找到兩岸合情合理的政治地位。」

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