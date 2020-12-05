「兩岸和統可能性越來越小」　王在希：美台勾結導致台海緊張

▲大陸國台辦前副主任、海峽兩岸關係協會前副會長王在希。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）



記者陳政錄／綜合報導

大陸國台辦前副主任、海協會前副會長王在希5日於北京舉行的一場論壇上表示，兩岸和平統一可能性越來越小。他還說，「我認為美台勾結、互相利用，是導致目前台海局勢緊張的主要原因。」

大陸鷹派官媒《環球時報》5日在北京舉行2021年年會，主題為「疫情下世界，危局與變局」，探討中美、兩岸、國際關係的議題。

▲大陸學者認為，近年美國總統川普政府與台灣勾結，影響兩岸關係。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

在兩岸和平統一議題的討論中，年會邀請王在希、 前中國社科院台研所所長周志懷等陸方學者與會，台灣方面亦有媒體人黃智賢主持、台青鄭博宇出席，另台大政治系教授張亞中、文化大學教授邱毅透過視訊，越洋參加論壇討論。

王在希表示，美國的企圖非常明顯，就是想辦法在台海誘發戰爭，使兩岸中國人互相殘殺，坐收漁人之利。他還說，民進黨甘心充當美國的棋子，兩岸關係處於70年來最為嚴峻的時刻。

因此，王在希認為，現在兩岸和平統一的可能性在逐漸的喪失，而且越來越小，原因有三，包括台灣政治體制、和平談判對象、台灣社會生態的改變。

他還說，蔣經國儘管反共，但認同一個中國，追求國家統一等大是大非的問題上，和大陸有共識的。「現在蔡英文連『一個中國』都不承認，怎麼可能和大陸談和平統一？」

另分析未來美中台三方關係，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯提出，對美國來講，「上策」是台灣獨立，但要冒很大風險，美國不願意；「中策」是保持現狀；「下策」是兩岸統一，是美國不樂見的。

他說，川普之所以在對台灣問題上很多領域，突破了底線，代表他不認為維持以前的現狀對美國是有利的。吳心伯說，大陸方面對和平統一的疑慮上升，對軍事的準備加強，台美則一起推動改變現狀，導致兩岸和平統一的可能性下降，兩岸走向衝突，走向某種程度的軍事對抗的風險在上升。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！