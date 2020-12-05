陸官媒年會大談統一　黃智賢：「台獨」到時會在家中縫五星旗

▲黃智賢12月5日在北京，主持環球時報年會論壇。（圖／取自2021環球時報年會網站）



記者陳政錄／綜合報導

大陸鷹派官媒《環球時報》5日在北京舉行年會，邀台灣媒體人黃智賢主持「兩岸和平統一的希望有多大」議題討論。她在會後受訪時，大談兩岸「統一後」的情況，表示如果兵臨城下、美國不會來救，兩岸一但統一，「再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫五星紅旗。」

除黃智賢外，該年會於台灣代表方面，還邀請海峽兩岸青年交流協會執行長、台灣青年鄭博宇到場參加討論，以及台大政治系教授張亞中、文化大學教授邱毅透過視訊參與；陸方則有前國台辦副主任王在希、前中國社科院台研所所長周志懷等與會，討論兩岸和平統一議題。

▲大陸官媒在年會議題二：「兩岸和平統一的希望有多大？」中，邀請兩岸人士發表論述，張亞中、邱毅透過視訊越洋參與。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

據《環球時報》報導，被問到來北京主持大陸官媒年會，是否會被綠營報復時，黃智賢回說，被打壓是正常的，綠營一天不罵她晚上都睡不好覺，直言自己做的是正確的事，明明看到兩岸將來必須統一，而且早統比晚統好，「這樣的情況下我不能不說話。」

針對大陸制定「台獨」頑固份子清單，黃智賢說，在台灣有各式各樣主張台獨的人，他們可以因此當選、獲得商業利益。但她接著反問，歸根結底，不管是蘇貞昌還是蔡英文，所謂的這些「台獨」頑固分子他能頑固到什麼程度？

黃智賢說，如果兵臨城下，他還頑固嗎？如果他知道美國不會來救，他還頑固嗎？「還是會像我幾年前所講的，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫五星紅旗。」

黃智賢還說，《夜問打權》的被關，加速了中天新聞台的關台速度，民進黨一方面為了遏止統一的力量，一方面為了維繫政權，拿掉中天後，幫國民黨助選的力量將變小。

另大陸學者、復旦大學國際問題研究院院長吳心伯還說，台灣第一號「台獨」頑固份子是蔡英文，「起到的壞作用」遠超過蘇貞昌；另一方面，台灣購買美國軍售就是在交保護費，認為這種合作並不可靠。

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