林百貨府城摩登大遊行　跟著嘉藥觀光系「偽出國」！

▲府城摩登大遊行，今年遊行以「小時候大時代」為主題，嘉南藥理大學觀光事業管理系學生，在系主任甘其銓，以及觀光旅遊社暨林百貨解說隊指導老師陳信安帶領下，今年再度組隊共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的府城摩登大遊行，於5日下午隆重登場，為台南林百貨89歲生日慶賀。今年遊行以「小時候大時代」為主題，嘉南藥理大學觀光事業管理系學生，在系主任甘其銓，以及觀光旅遊社暨林百貨解說隊指導老師陳信安帶領下，今年再度組隊共襄盛舉，已是該系連續5年參與府城摩登大遊行盛會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

系主任甘其銓說，今年受到國際疫情影響，全球旅遊面臨嚴峻考驗，為彰顯觀光產業如何求新求變、突破困境，這次同學們特別規劃了「跟著觀光從業人員偽出國」的主題，希望讓參觀遊行的民眾不用出國也可以感受到濃濃的異國風情，非常用心且契合時代意義。

今年嘉藥觀光系遊行隊伍以服裝區分三個梯隊，走在前頭的是洋溢著沖繩度假風的陳信安老師，第一梯隊由穿著觀光系服學生與親切和藹的禮賓小組成員登場；第二梯隊由甘主任及職員學生巧扮航空公司機師和空姐上陣，架勢十足；而第三梯隊則是學生妝扮充滿異國風情的服裝隊伍壓軸，包括中國、韓國、埃及、蘇格蘭、泰國、印度、德國、西班牙和阿拉伯等各國服飾輪番上演，相當吸睛。

隊伍在遊行中途也定點停留，同學們載歌載舞，齊賀林百貨生日快樂。該系特別在現場播放團康舞蹈的「乾巴爹」曲目，帶動民眾一起同樂，營造歡樂的節慶氣氛；另外，學生也發揮巧思，把歌詞內容改編為符合林百貨生日遊行的口號，邊呼口號、邊唱歌跳舞，展現熱情活力。

指導老師陳信安指出，林百貨是台南最具代表性的觀光產業地標，這次遊行活動的企畫執行以及表演內容全由同學們構思籌劃，盼能透過在地實作，訓練他們更能獨當一面。參與的同學們也興奮表示，有機會追隨學長姐腳步參加府城年度的大型盛會，備感榮幸，期待今年能為大家提供精采的表演。

校方說，嘉藥觀光系與林百貨淵源頗深，6年前高青時尚公司承接林百貨經營管理開始，雙方就展開密切的產學合作，現在林百貨也是觀光系正式簽約的典範廠商。陳老師指出，林百貨重新開館迄今，觀光系已培訓數十位同學擔任銅板小旅行或館內導覽解說員，目前週末假期也持續為遊客提供全館導覽的解說服務，並以林百貨作為系上｢文化觀光解說實作｣課程的現地教學場域，為學生提供了最佳的職場實務平台。

綿密氣泡＋台灣在地蜂蜜好滋味

