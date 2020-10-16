機場必拍！桃園機場3大人氣打卡點曝光　網推爆一定要收藏

▲從踏入桃園機場的那一刻起，就讓你想拿起相機到處拍照，為這趟旅程留念了嗎？機場裡面不僅好拍，還隱藏著你一定要知道的打卡夯點。（圖／記者陳凱力攝）

生活中心／綜合報導

不管是站著拍、坐著拍、自己拍，還是揪朋友一起拍，每次出國，桃園機場就是許多人最愛的拍照打卡點，已連續多次蟬聯全台網友最愛打卡景點第一名，因為從出境大廳一路走到特色候機室，擺拍起來，比想像中的還要好殺記憶卡，不同角度都要各來一張！其中，超人氣的10大打卡點被推爆一定要收藏進相簿裡，桃園機場更特別為此舉辦票選活動，經過為期一個月的投票後，結果出爐，最高票的前3名不僅深獲旅客青睞，更是書法控、飛機迷、文青絕不錯過的夯點。

最美桃園機場打卡票選第3名：第一航廈 文學之牆

「在旅行的路上，有些事我們慢慢講，有個熱情的地方，名字叫台灣…」，在第一航廈出境長廊的入口處，有一道文學之牆伴隨著旅客緩緩走向登機口，即使揮手、再見遠赴他鄉，也能時刻記得台灣的溫暖與感動。而這面牆之所以成為人氣拍照背景，在於隨意擺拍讓整個人文學氣質爆表，不用濾鏡app，照片質感瞬間大升級，另一大特色就是文字滿載著台灣意象，從夜市、珍奶到東海岸及玉山，一看到就自然想到台灣這片可愛的土地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實這面文學之牆大有來頭，它節錄自知名音樂創作人方文山寫的機場之歌《在旅行的路上》，每一字、每一句體現台灣在地人文風景及濃情熱意，再由知名書法家朱振南揮毫書寫，並結合LED燈光、壓克力及金屬板等3種媒材呈現，重新詮釋出東方美感與中華文化，充滿時尚藝術的一道牆，讓人捨不得錯過，再匆忙也要留下紀念。





▲節錄自機場之歌《在旅行的路上》的「文學之牆」。（圖／桃園機場提供）

最美桃園機場打卡票選第2名：第二航廈 觀景台

自從第二航廈南北側5樓戶外觀景台開放後，不僅旅客及接機民眾最愛往這裡跑，也是飛機迷賞機取景的新聖地，一邊啜飲香濃咖啡，一邊近距離觀賞飛機在跑道上加速、緩緩升空直衝雲霄，或是朝著自己飛來，巨大機身逐漸降落在眼前的十足震撼感，無論看多少次，讓人內心總是不自覺湧起一股興奮，忍不住多按幾下快門捕捉航機照片。

雖然觀景台兩側都能追逐飛機身影，可以從白天看到夜間，欣賞的景致卻不一樣，內行人特地到北側觀景台上層卡位，因為天氣好時，可清楚眺望到遠方的臺灣海峽、竹圍漁港及彩虹橋，盡情飽覽海天風光和夕陽之美；喜歡待在室內的人，兩側商場部分餐廳也可邊用餐邊近距離觀賞航機起降，而這些都是只有在桃園機場才能欣賞到的私房風景。什麼都不做，就這樣在觀景台放空賞機，自在又愜意享受難得的悠閒時光，也難怪超過千人把「最美打卡點」的一票投給它。





▲第二航廈戶外觀景台，能近距離欣賞飛機起降。（圖／桃機提供）

最美桃機打卡票選第1名：第二航廈 書法裝置藝術

最高票打卡點揭曉，就是由書法名家朱振南、奚淞老師大筆揮毫的書法裝置藝術拿下，儘管一度與觀景台形成拉鉅戰，仍在最後勝出！兩位大師的作品不難找，就是寫著「臺灣桃園國際機場」8個大字，分別位在桃機一、二航廈出入境共4處，只要抬頭就能看見充滿溫度、美感的行書字體，其行氣特色是一般電腦印刷無法呈現的，而行雲流水的桃機LOGO自然成為來往國內外旅客必拍留念的熱點。

隨著擺放地點不同，桃園機場也嘗試透過不同方式呈現大師揮毫的作品，例如第二航廈出境大廳的書法裝置，是採用金屬字搭配LED展示；第二航廈入境大廳處則是以木雕搭配燈光來表現，多了一份溫暖；第一航廈出境大廳以直式大圖設計展現，有趣的是，除了有中文毛筆字，負責該幅作品的奚淞老師也提供了自創的英文毛筆字體，帶給外國旅客新鮮感。

▲書法名家朱振南、奚淞老師大筆揮毫的「臺灣桃園國際機場」，分別位在桃園機場第一、二航廈出入境共4處。（圖／翻攝自桃園國際機場FB粉絲專頁）

桃園機場不只是出入國境的大門，裡頭好吃又好玩，每個角落都為旅人創造了最獨一無二的回憶，想見識一下這些打卡夯點有多厲害嗎？可以參加「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，12月12日前每周六舉辦，梯次限額400位，每人報名費用1,000元，國小12歲以下優惠價800元，精心設計的套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，最受期待的東北亞、紐澳來回機票等「心跳蹦蹦」抽獎活動也持續加碼中，並預計於年底公布得獎名單，民眾在一日遊活動中邊玩邊拍邊打卡，還能參加抽獎，趕緊手刀報名搶名額►►►https://travel.airview.com.tw/