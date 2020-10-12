「偽出國」商機夯　百貨日本展、韓國展業績成長20%

▲偽出國商機讓百貨日本展爆人潮，業績也提升20%。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情在台趨緩，民眾漸漸回復日常生活，適逢下半年周年慶促銷季，走過上半年實體通路低迷景氣，百貨業者今年周慶卯足全力拚業績，除一向熱銷的美妝商品外，業者也表示今年「偽出國」趨勢顯著，除相關商品熱銷之外，連日本、韓國商品展的業績都比去年要飆升20%。

台灣民眾在新冠肺炎疫情下已漸漸回復往常生活，但國外疫情情勢仍然險峻，出國旅遊人潮大減，消費市場也漸漸興起偽出國商機，以往引進不少當地美食或小吃的日韓商品展，也比以往吸引更多業績人潮。

今年邁入第10年的新光三越日本商品展，先於周年慶期間開打的台北南西店、台中中港店開跑，引進多款日本伴手禮，包括福砂屋長崎蛋糕、北海道函館菓子工坊的起司蛋糕、由布院熱賣的半熟起司蛋糕等讓民眾解饞，以福砂屋長崎蛋糕為例，每日限量200條最快不到1小時就被搶光，還設有居酒屋情境區等，讓民眾有出國感，帶動周慶家庭客，人潮洶湧。

▲福砂屋長崎蛋糕超熱門，每日都是秒殺商品。（圖／新光三越提供）



天母SOGO店也將於10／14起舉辦「秋冬日本展」，主打日本當地山珍海味及美食禮品，包括帶殼鮑魚、梅片等零嘴，更於10／17週末在1F中山北大門進行太鼓表演，讓民眾在台灣也能感受濃濃日本風情，預計也將帶來逛店人潮。