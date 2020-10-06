「府城健康馬」未跑先轟動 　嘉藥、市醫等你做伙來

▲嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學，6日於仁德區都會公園舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融．新長照style」賽前記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學、台南市立醫院與中華醫事科技大學，6日於仁德區都會公園舉辦第2屆「府城健康馬．世代共融．新長照style」賽前記者會，正式為這個全台唯一長照路跑活動拉開序幕。

台南市長黃偉哲、社會局局長陳榮枝、社會局長期照顧管理中心主任洪明婷、台南市立醫院院長蔡良敏、嘉南藥理大學李孫榮校長及中華醫事科技大學楊堉麟副校長與產、官、學各界人士同場啟動場面熱烈。

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有別於去年在海洋風情安平舉辦，今年的「府城健康馬．世代共融．新長照style」路跑活動則以歐式異國風情為主，也是首次路跑路線涵蓋奇美博物館園區，除了有全程11公里的「幸福天使組」，更設計長者適合的2公里「長照不老騎士組」，是一個1~100歲都可以參加的趣味馬拉松路跑，鼓勵長者與親友一同出門運動，做伙動滋動滋，健康一把罩。

蔡良敏院長表示，台南市立醫院用心走入社區，提供優質醫療與長照服務，去年首次辦理府城健康馬長照作伙run 活動，近3000人次參加，且南市醫設立的5個失智關懷據點之高齡長者也攜家帶眷參與。今年舉辦第2屆「府城健康馬」活動，希望全家大小一起參加，這不只是場馬拉松活動，也是一場高齡友善、長照永續，增進家庭互動關係的健康活動。

黃偉哲市長指出，因應高齡化社會需求，台南市社會局積極布建長照資源，含照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善與喘息服務，打造高齡友善城市。感謝台南市立醫院、嘉南藥理大學與中華醫事科技大學，支持政府長照政策，並舉辦一場適合全家大小又能關心家中長者的長照路跑活動，歡迎大家踴躍參加。

嘉藥校長李孫榮表示，嘉藥很榮幸能和台南市立醫院、中華醫事科大一起來舉辦「府城健康馬」活動，嘉藥以藥學起家，因應產業趨勢及長照需求，更成立嘉藥「智慧健康產業技術研發與人才培育中心」長期投入來培育健康樂活產業人才，在今年6月底跟台南市立醫院簽署策略聯盟，就是要一起為高齡長照與智慧健康產業努力，相信結合嘉藥與南市醫及各夥伴團體在智慧醫療與長照的專業下，一定能做出好成績，而「府城健康馬」就是最好的成果之一。

嘉藥培育長照人才、台南市政府推動長照政策，南市醫執行長照業務，產官學金三角的通力合作下，12月27日的「府城健康馬．世代共融．新長照style」即是一場長照為主題的健康路跑活動，一起關心家中長者，期盼世代共融、共好。路線包含2公里與11公里，途經奇美博物館奧林帕斯橋、阿波羅噴泉廣場及都會公園大草皮等，是一場難得的路線體驗，希望「樓上揪樓下、阿公揪阿嬤，大家作伙run起來」，活動報名至11月1日止，詳情請洽「伊貝特」報名網。

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