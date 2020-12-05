連勝文不滿綠意識型態否認中國疫苗　林俊憲：請去對岸施打敢嗎？

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中國已上市新冠肺炎疫苗。不過，我國政府因考量品質關係選擇不進口。對此，國民黨智庫副董事長連勝文批評，民進黨是因為意識型態而否認中國疫苗效力，結果被網友砲轟「你先打」，民進黨立委林俊憲也在臉書諷刺，這麼有信心請去對岸施打，拿出行動來為自己的話背書。

林俊憲表示，隨著各國疫苗進度逐漸獲得進展，行政院也表示已經有管道和一定數量獲得疫苗，但還是有像連勝文之類的國民黨人士，一直跳出來要台灣人施打中國疫苗。

林俊憲認為，中國疫苗問題多，硬要把公衛問題政治化的就是國民黨自己。台灣之所以不進中國疫苗，問題從來不在政治上，而是中國長年以來的紀錄惡劣，屢屢傳出醫療數據造假的消息。況且直到現在為止，中國疫苗的效力也還未獲得實證。在這種時間點就急著出來大喊要政府進口中國疫苗，居心何在？

林俊憲強調，疫苗本來就是高風險的醫學手段，如果要讓人民大規模接種，確保安全性遠比施打速度來得重要。如果國民黨真的這麼有信心、這麼擔憂自己沒有疫苗，中國疫苗已經上市，請去對岸施打，拿出行動來為自己的話背書，但你們敢嗎？

連勝文日前在臉書指出，民進黨基於「反中」的意識形態，而非科學數據，否認中國疫苗的效力，結果遭網友砲轟「你先打」。對此，連勝文5日受訪時表示，台灣如果有有效的疫苗，絕對第一個打；他質疑，現在對中國疫苗的判斷標準，是民進黨意識型態？還是科學根據？大家應該都很想瞭解，請民進黨不要模糊焦點。