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染疫印尼移工同宿舍接觸者驚傳逃逸！1人自雇主家外出行蹤不明

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▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布1名印尼移工染疫確診，調查她曾與47名移工同宿舍自主健康管理，昨晚要求這47人再次集中檢疫並採檢，卻有1人還未抵達集中檢疫所。指揮中心發言人莊人祥今日晚間說明，該名為越南籍移工，完成檢疫出關後至雇主家後12月2日上午外出即行蹤不明，昨晚起警政署與移民署已分別成立專案小組追查中。

指揮中心昨說明，確診個案為案688、印尼籍30多歲女性移工，今(2020)年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性。個案11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，因檢出陽性於昨日確診(Ct值32)；已匡列個案接觸者共52人，有5人為仲介及專車司機，列自主健康管理，另47人為同宿舍移工。

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莊人祥表示，昨日經過專家會議討論決議將宿舍接觸者繼續集中檢疫至12月14日並且進行相關採檢，有46人已經進入檢疫所，另有1人經調查發現行蹤不明。

莊人祥說，該名消失移工是越南籍30多歲女性，11月13日入境集中檢疫，17日、26日分別接受採檢解果都是陰性，28日離開集中檢疫所到宿舍，30日前往雇主家。據了解她在12月2日上午從雇主家外出之後就不知去向。目前警政署、移民署已經成立專案小組，鎖定其行蹤進行查找。
 

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