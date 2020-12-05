人妻打疫苗亡！「白沙媽給3聖杯」仍救不回　大伯慟：別當白老鼠

▲28歲人妻去當天使了，老公喊「請妳不要擔心。」（圖／翻攝臉書）

記者劉維榛／綜合報導

「她才28歲，才當媽媽一個月...」一名人夫在臉書心痛表示，老婆9月誕下女兒，10月5日初施打流感疫苗，不料開始反覆發燒，當月9日病況急轉直下，「下午兩點就病危通知，當下我整個崩潰大哭，好好一個人怎麼會這樣？」人夫的哥哥則痛喊，「白老鼠只要我們犧牲就好了。」

據悉，該位媽媽於10月12日轉診到台大醫院後，被診斷出是急性心肌炎，醫師表示若沒換心，腎肺肝都會壞死。人夫聲淚俱下表示，這段時間四處求佛，痴痴等待有奇蹟出現，希望有機會等到心臟捐贈，無奈事與願違，「（老婆）病情不但沒有好轉，只有慢慢在惡化...」

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直到12月3日凌晨，是老婆與病魔纏鬥的56天，但她不痛了，人夫傷心地說，「05:09，我在這一刻，我才體會到我是真的完全失去妳了」、「看著妳身上沒有任何管嘴巴的呼吸器也拔掉，忍不住哭了 」、「這些日子妳辛苦了，妳的氣色變好了，不會痛了，不會再受苦！」長達2426字的悼念愛妻的文章，讓人潸然淚下。

此外，翻開人夫的哥哥貼文，他於11月13日文章寫著，當天替弟媳去苗栗白沙屯拱天宮媽求籤，「媽祖婆可以幫妳渡過難關」，當時擲了三個聖杯，也順利求得好籤，無奈依舊無法把弟媳從鬼門關拉回來。

▲老公哥哥向白沙媽求助。（圖／翻攝臉書）



對此，人夫的哥哥也在臉書痛批，弟媳性命垂危的這段日子，「我們是平民百姓，沒有權利來阻止政府免費施打賽諾菲流感疫苗的注射，但是，我們可以勸身旁的親朋好友的家人，可以選擇不要繼續去當政府的白老鼠，白老鼠只要我們犧牲就好了。」

對弟媳這起不幸個案，哥哥直言，「目前依然沒有任何報告可以說明，我弟媳的心肌炎到底是因為什麼原因而產生的，而她卻等不到那份足以說明他病情的報告，就這麼離開了。」

疾管署副署長莊人祥今（5）日證實此事並表示遺憾，有注意到個案情況，已經協助家屬進行預防接種受害救濟申請，過程中必須蒐集就醫期間病例資料，另也正在進行病毒培養，還在等待結果。

另外，台大兒童醫院院長黃立民表示，流感疫苗屬於非活性疫苗，打了這麼多年從來不認為會引起心肌炎，比較多可能是在接種流感疫苗前後時間剛好被病毒感染引發。他建議，此類情況還是得透過解剖才能釐清實際原因。