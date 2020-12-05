連兩日破百！　香港增101例新冠確診：29宗源頭不明

▲香港疫情嚴峻，政府要求民眾保持社交距離。（圖／路透）



記者陳政錄／綜合報導

香港第四波疫情持續。據香港特區政府衛生署衛生防護中心5日下午通報，截至當日0時，香港新增101例新冠肺炎確診病例，連續兩天破百，這也是一周內，第4次單日新增超過百例。

香港衛生防護中心傳染病處流行病學科首席醫生歐家榮表示，截至12月5日零時，全香港新增101例新冠肺炎確診病例，其中本地病例佔92例，包括29例源頭不明個案，另有9例為輸入性病例；目前，香港累計新冠病例達6803例。

▲香港疫情嚴峻，到處拉起封條。（圖／路透）

值得注意的是，最大感染源「跳舞群組」疫情擴散尚未平息之際，香港政商圈疫情又拉警報。據港媒《東網》報導，香港科技園公司董事局主席查毅超4日初步確診新冠肺炎，另亦有一名董事會成員初步確診。

除此之外，對於香港昨日新增的112例確診病例，36例源頭不明的患者中，陸媒報導稱，經查有4人，上周曾到香港紅磡體育館觀賞一場演唱會。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，演唱會屬大規模聚集，有群組擴散風險，希望到過演唱會的人，主動做病毒檢測。他說，如果未來出現群組暴發，香港特區政府應考慮要求參加人員，強制進行病毒核酸檢測。

目前，港府已持續收緊限聚令，並要求所有中、小學與幼稚園再次暫停面授課堂，直到聖誕節假期結束為止。香港所有養老院舍及殘疾人士院舍的員工，必須於12月14日前，強制進行新冠病毒核酸檢測。

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