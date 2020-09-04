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寄養27天「家扶兒記住22年」　屏東家扶促相見

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▲▼家扶兒林哲緯、寄養爸爸林瑞群、寄養媽媽陳鈺筑、林哲緯的母親。（圖／屏東家扶中心提供）

▲家扶兒林哲緯、寄養爸爸林瑞群、寄養媽媽陳鈺筑、林哲緯的母親。（圖／屏東家扶中心提供，下同）

記者林彥臣／綜合報導▲▼家扶兒林哲緯、寄養爸爸林瑞群、寄養媽媽陳鈺筑、林哲緯的母親。（圖／屏東家扶中心提供）

日前一位男士走進屏東家扶中心，向社工表示「我想找曾經照顧過我的家庭」，經過了解，這位名叫林哲緯的男士，在民國87年6月僅8歲時，因為遭受父親家暴，所以接受屏東家扶寄養安置。

屏東家扶社工督導黃淑玲翻閱泛黃的寄養安置手抄本資料，查詢林哲緯的安置史，發現哲緯在寄養家庭僅安置27天，就由母親接回照顧。不到一個月寄養安置，卻讓哲緯記憶了22年，想要找回那「寄」憶中的家。

屏東家扶社工帶林哲緯與媽媽拜訪寄養家庭林瑞群、陳鈺筑，寄養家庭夫婦7年前從寄養服務退休，兩人擔任寄養家庭20年，共照顧過42名寄養兒少，但照顧林哲緯不到一個月的時間，所以林瑞群夫婦對哲緯印象不深。

哲緯談起當時有另一位同住的寄養男童為原住民，兩人睡著上下舖，寄養爸媽的子女和林哲緯年紀差不多；印象深刻的是寄養家庭每天都會全家一起吃飯；還記得寄養爸媽也常帶他們去吃「一魚好幾吃」，曾經不小心吃到魚刺卡在喉嚨，談著過往的生活情景，記憶慢慢回來。

林哲緯眼眶泛淚地說，自己從小就一直在單親家庭中長大，唯有在寄養家庭生活的時間，他享受到有父母一起陪同的家庭生活，年幼的他，曾想著為何別人的家庭都有父母在一起，為何全家都可以每天一起吃飯，為何別人的家庭就是父慈子孝，所以父母同在及全家一起吃飯的場景讓他珍藏在心裡。

林哲緯的媽媽表示，其實早就想要和林哲緯一起尋找寄養家庭，但不太敢踏入屏東家扶中心，因為會讓哲緯的媽媽想起當時家暴情景，直到林哲緯長大，也藉著這次南下屏東找朋友的機會，林哲緯親自至屏東家扶中心詢問，因為年代已久，未抱太大希望可以找到寄養家庭，林哲緯非常感謝屏東家扶社工協助他們，讓他們有機會親自感謝寄養家庭在他們最需要時，給予林哲緯家庭的溫暖與疼愛。

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