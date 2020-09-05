屏東家扶頒發2020年暑假獎助學金　總計頒發502萬元助兒少

▲屏東家扶中心總計頒發502萬元獎學金，幫助受扶兒少。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶為顧及經濟弱勢家庭，因此在開學之際於家扶潮州服務處辦理「『助學圓夢。愛傳家扶』2020年暑假獎助學金頒獎典禮」，減輕受扶兒少們新學期所面臨的學費的負擔，這次共計155名大專生獲得獎助學金，並在九月、十月將陸續頒發近600名受扶助高中職、國中、國小兒少們獎助學金，屏東家扶總計將頒發502萬元獎助學金，以協助受扶助兒少就學開銷。

今年受到新冠肺炎疫情關係，本身就受家扶扶助經濟弱勢的家庭更是雪上加霜，屏東家扶中心統計每位申請獎助學金的高中、大專生就學的費用，負擔最重為註冊費(含書籍、文具)、日常三餐費、住宿費、交通費、補習費，這對於經濟弱勢家庭來說，是非常沉重的壓力及負擔，這也凸顯出獎助學金對於經濟弱勢家庭的就學學子是相當重要的，因此在今日頒獎典禮上，除了頒發獎助學金之外，與會來賓如國際獅子會300-D2區、百岳登山體育用品社、慈暉電腦、慈暉書局…等皆給予受獎學子祝福，期許家扶兒勤勉向學，也要有良好人際溝通、認真學習態度、好的情緒智商、做好時間管理，讓家扶兒感受到社會大眾的關愛與溫暖。

今年考上社會工作系的新生小立為單親家庭的孩子，因父母婚姻不睦離婚、母親生重病狀況下而接受家扶的經濟扶助，曾因為家庭經濟弱勢而迷失自我，後來因為多次參與家扶活動而體會到社會大眾的關愛，也因為參加學校拳擊隊而找到興趣，並培養自信，小立感念社會大眾的幫助，因而加入家扶之友會擔任志工，並且今年考上大學社工系。在這次頒獎典禮中小立代表大專生分享，除了訴說自己的故事之外，也立下志願希望未來可以盡一份自己的力量，用社工的專業，發掘、回應弱勢族群的需要。

屏東家扶中心林新安主委表示，獎助學金得以順利頒發，要感謝的是許多持續參與助學的國際社團及公司行號、捐款人及各方社會善心人士，因為社會大眾無私的奉獻出愛心，成為受助兒少穩定就學、努力向前的一盞燈，期待透過教育與學習幫助給孩子們翻轉的機會。